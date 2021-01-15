







В новом году Лукашенко стал активно присутствовать в медиапространстве. После интервью российскому каналу «Россия 1» разлетелись по сети его фото в домашней обстановке.





Встреча с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем была не менее эмоциональной. Притом что вторую половину прошлого года белорусы видели Лукашенко либо вооруженным, либо в кругу силовиков, в любом случае — среди исключительно «своих», часто демонстрирующим враждебность не только к протестующим, но и к самым разным группам людей. Смена имиджа уже сработала — по крайней мере, белого шпица на столе обсуждал чуть ли не весь интернет.





Что значит этот поворот? Комментирует аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.





«Старается показать уверенность»

«В любой политической кампании есть фазы, когда ты должен быть более медиаактивным, — комментирует Игорь Тышкевич. — Если вы обратили внимание на тональность интервью, которое было продемонстрировано на «Россия 1», и более ранние интервью последних двух месяцев, Лукашенко старается показать уверенность, контроль над ситуацией. Плюс он пробует если не посылать сигналы, то каким-то образом очерчивать то ли контуры собственной политики, то ли то, что он хотел бы видеть. В последнем интервью был посыл в украинском направлении к Зеленскому, так себе по-лукашенковски протянул руку дружбы: давайте вы первые сделаете шаг навстречу, и мы с барской ласки сделаем так же. То же самое насчет конституционной реформы: он очертил временные рамки».





По оценкам Игоря Тышкевича, где-то с середины ноября с Лукашенко начал работать кто-то из неплохих политтехнологов. Изменилось не только количество присутствия в медиа, но и акценты. Можно сравнить хотя бы риторику по COVID-19 начала и конца 2020 года. Если бы в начале года была такая риторика, как сейчас: когда озвучивают планы, что к такому-то времени у нас будет своя вакцина, что есть трудности, но мы их преодолеем — возможно, многих политических проблем власть смогла бы избежать.





То, что происходит сейчас, — попытка исправиться. Другое дело, что после событий августа Лукашенко мало верят, отмечает Тышкевич. Но те, кто разрабатывает для него даже не пропагандистскую стратегию, а просто стратегию поведения, надеются, что накал эмоций будет спадать ближе к середине весны, и тогда история нормального появления на публике сыграет в плюс. Идет подготовка информационной базы к весне.





«Фильмы разоблачения рассчитаны то, что осадочек останется»





«Что я хотел бы подчеркнуть: важно не столько то, как Лукашенко сам играет на свой имидж, сколько пропагандистские фильмы и сюжеты, которые посвящены его оппонентам. Фильмы-разоблачения по БТ и т. д. На первой взгляд кажется, что это пропаганда и ничего больше. Но надо учитывать, что до 25% белорусского общества в качестве источника информации называет сообщения от друзей. Условно говоря, слухи.





Фильмы-разоблачения рассчитаны на интересный эффект. Он описан в еврейском анекдоте: «Серебряные ложечки нашлись, а осадочек остался». Они рассчитаны как раз на такой осадочек. Они создают общий негативный фон.





Если мы берем вопросы по фондам помощи — задержки или конфликтные ситуации — то любая ошибка, которая была хотя бы косвенно описана по БТ, будет играть против жертв. Среднестатистический зритель скажет: «Ага!» И это «Ага!» является ключевой целью. Дальше начнет раскручиваться маховик слухов, который создаст негативный фон для восприятия центра оппонентов Лукашенко, условно команды Тихановской».





Еще в конце года на государственных телеканалах вышла серия «разоблачительных» сюжетов о руководителе Фонда солидарности BYSOL Андрее Стрижаке.





«Это не работает быстро. Идет накопление. Один фильм вызывает раздражение и смех даже у сторонников, но когда таких фильмов десяток-полтора, и когда вдруг появляется какой-то факт, то у человека возникает внутреннее недоверие: а может быть, так и есть?»





Это работа на перспективу ближе к марту-апрелю.





«Нужно сохранить выход на «болото»





Уже стала общепринятой мысль, что с началом весны нас ждет новая волна протестов, может быть, сильнее, чем предыдущие. Меняет ли прогнозы такая основательная информподготовка власти?





«Прогнозы не меняются, власть просто готовится к этому. Прогноз означает совпадение определенных факторов. Весна будет очень тяжелым периодом для власти. Но в таком случае власть может просто ничего не делать и сказать: «Окей, давайте вы нас будете сносить по весне».





Но Лукашенко хочет остаться при власти, соответственно, он на это работает. Он думает, как изменить не то что имидж, а восприятие его личности в обществе. Он думает, как при расширении протестных настроений не дать превратить их в поддержку Тихановской».





Кризис — это для одних вызовы, для других возможности. По мнению Тышкевича, угрозой для оппонентов Лукашенко является то, что они не видят, как работают против них, или, если видят, то не могут ничего с этим сделать. Ядро поддержки остается, но в политике главное не оно, а те группы, на которые политик может выйти. Эту возможность у лидеров перемен выбивают из-под ног.





«Нужно думать о коммуникативной стратегии и Стрижака, и Тихановской, и всей этой группы. Если этого не будет, их ситуация в публичной политике в середине марта — апреле точно будет очень плохой».





Готовиться нужно обеим сторонам, или возможность, открывающаяся в момент кризиса, останется только виртуальной возможностью.





Направления политики власти очевидны: финансовая стабилизация, выход из кризиса по COVID-19, изменение восприятия Лукашенко условным «болотом» — теми, кто колеблется — и дискредитация оппонентов, которые способны расширить свою базу влияния.





«Надо думать, как проводить свою контрполитику. Если оппоненты хотят победить, для них критически важно сохранить возможность выхода на группы, которые колеблются (выход на «болото»). Это значит, сработать каким-то образом против дискредитации напрямую или ассиметричными методами. Второе — работать против изменения восприятия личности Лукашенко обществом. На его политику присутствия, демонстрации уверенности нужно подавать факты, которые будут это разрушать. Это обычная политическая борьба. Она должна идти с двух сторон», — заключает Тышкевич.



