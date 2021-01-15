







«Андрей жив-здоров, условия нормальные, давления не оказывают», — сообщила адвокат.





По ее словам, 15 января около 13 часов истекает трое суток с момента задержания, после чего Александрова должны отпустить либо оставить под стражей.





Александров был задержан 12 января как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).





«Упомянутый гражданин задержан в связи с выяснением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.





Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина. И тоже в рамках уголовного дела.





14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (Массовые беспорядки).



