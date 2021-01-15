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В четвёртый раз задержан невролог Руслан Бадамшин

Врач-невролог Руслан Бадамшин накануне вечером был задержан уже в четвёртый раз. Его фамилия появилась в списках волонтеров.


Кроме того, в телеграм-канале "Белые халаты" появилось видео задержания. Подписчик канала, приславший ролик, утверждает, что это момент задержания Бадамшина. На кадрах видно, что связанный человек лежит на земле лицом вниз и кричит: "Помогите". Люди рядом обращаются к тем, кто удерживает мужчину: "Что вы делаете?! Это же человек".
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