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Импичмент президента: как это работает в США

Дональд Трамп оказался настолько скандальным политиком, что его оппоненты решили организовать импичмент под конец срока правления. Откуда же вообще взялась эта процедура, и как это работает в американской системе?

Импичмент президента: как это работает в США
Слушания по импичменту Дональда Трампа. Фото: senate.gov
ОТКУДА СЛОВО
Немного о происхождении самого термина. Сейчас в английском это пишется как impeachment, в староанглийском — empechen. Это результат французского влияния. В старофранцузском был глагол empeechier — задерживать, останавливать, мешать, захватывать. То есть в «генетике» импичмента заложено понятие приостановки, помехи, предотвращения, пишет officelife.media

Импичмент — это юридический термин, так что здесь не могло обойтись и без латыни. В позднем латинском был глагол impedicare — сковать или поймать (от него и пошло empeechier). Причем поймать не за руку, а за ногу (pes, pedis — нога, стопа).

Изначально импичмент — способ борьбы английских парламентариев не с самим королем, но с его фаворитами. Примерно с XIV–XV веков укореняется право парламента судить этих людей. Раньше это мог делать только сам монарх. Данная практика перешла от британцев в американское право. Там она получила немного другой оборот. Импичмент — суд над федеральным чиновником. Причем в США пошли еще дальше и разрешили судить не только, например, генерального прокурора, но даже самого президента.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ТРАМПА
Первым, кого в Америке подвергли импичменту, стал сенатор Уильям Блаунт (XVIII век). Из президентов подобной чести удостаивались лишь два президента. В XIX столетии Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отставке главы Минобороны. Но отстранить его не смогли. Второй кейс — импичмент Билла Клинтона из-за скандала с Моникой Левински. Вопреки расхожему мнению, Ричард Никсон технически лишился поста не из-за импичмента. Процедуру инициировали, но политик успел подать в отставку до ее начала.

МЕХАНИЗМ
Итак. В США на федеральном уровне право на импичмент имеет парламент, и только он. Бывают импичменты губернаторов, но это дела более мелкие: для законодательных собраний штатов.

Чтобы «поймать за ногу» президента, Палата представителей должна пройти ряд бюрократических процедур. Во-первых, проголосовать за то, чтобы имеющиеся обвинения рассмотрел комитет Палаты представителей по судопроизводству. Как правило, его члены имеют юридическое образование. Во-вторых, если комитет увидит, что основания для импичмента действительно есть, пишется обвинительное заключение. Затем комитет его утверждает и выносит на голосование Палаты представителей. Нужно простое большинство голосов.

В-третьих, необходимо утверждение импичмента в сенате (верхней палате). И там уже организуется настоящий суд. Это также называется слушаниями. Если интересно, в Сети есть видео суда над Клинтоном.

В Сенате США обвинение поддерживает не прокуратура, как в стандартном европейском судебном процессе, а Палата представителей. 

Сенаторы, по сути, становятся присяжными. Они выносят вердикт. Для утверждения импичмента нужно не менее 67 голосов, то есть хотя бы две трети.

Импичмент президента: как это работает в США

Если импичмент доведен до конца, то президент не только лишается своего поста, но дополнительно ему могут запретить занятие федеральных должностей, даже почетных и без зарплаты.

По американским законам, бывшие президенты сохраняют титул president до конца жизни. Но что происходит, если с поста политик ушел в результате импичмента? Сейчас в американских СМИ это очень популярная тема. Некоторые эксперты-юристы говорят, что теоретически Трамп может лишиться не только пенсии $200 тыс. в год, но и пожизненной госохраны. Если верить экспертам, в законах США нет однозначного ответа на этот вопрос.
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