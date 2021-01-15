Один из приоритетов ОБСЕ - разрешение кризиса в Беларуси
Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде обозначила основные приоритеты организации на 2021 год в послании Постоянному совету ОБСЕ.
Под председательством Швеции ОБСЕ сосредоточится на принципах и обязательствах всех стран-членов ОБСЕ. Внимание будет уделено политической и экономической безопасности, правам человека, демократии, верховенству права и равенству, сообщает blizko.by со ссылкой на пресс-службу организации.
Одни из важнейших вопросов - кризис в Беларуси, конфликты и кризисы в Нагорном Карабахе, Украине, Молдове и Украине.
Линде заявила, что ОБСЕ выступает за инклюзивный подход в разрешении кризисов и готова напрямую сотрудничать с участвующими сторонами для поисков решений.
08:12 15/01/2021
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