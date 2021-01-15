Один из приоритетов ОБСЕ - разрешение кризиса в Беларуси

Под председательством Швеции ОБСЕ сосредоточится на принципах и обязательствах всех стран-членов ОБСЕ. Внимание будет уделено политической и экономической безопасности, правам человека, демократии, верховенству права и равенству, сообщает blizko.by со ссылкой на пресс-службу организации.





Одни из важнейших вопросов - кризис в Беларуси, конфликты и кризисы в Нагорном Карабахе, Украине, Молдове и Украине.

Линде заявила, что ОБСЕ выступает за инклюзивный подход в разрешении кризисов и готова напрямую сотрудничать с участвующими сторонами для поисков решений.



