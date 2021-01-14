"Каждый день" — сайт с хроникой белорусских протестов
Появился сайт "Каждый день" с хроникой белорусских протестов 2020-го.
Проектом занимается команда платформы "Голос" и другие волонтеры. Пользователям предлагается выбрать дату и посмотреть, что в тот день произошло — тексты, фото, видео, передает "Еврорадио".
В перспективе "Каждый день" планирует развиваться за счет контента от своих пользователей, делать тематические подборки, добавить интерактива.
19:14 14/01/2021
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