"Каждый день" — сайт с хроникой белорусских протестов





Проектом занимается команда платформы "Голос" и другие волонтеры. Пользователям предлагается выбрать дату и посмотреть, что в тот день произошло — тексты, фото, видео, передает "Еврорадио"





В перспективе "Каждый день" планирует развиваться за счет контента от своих пользователей, делать тематические подборки, добавить интерактива.