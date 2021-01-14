— Баталии вокруг проведения в Минске матчей чемпионата мира по хоккею не утихают, а сам сюжет после визита в Беларусь Фазеля превратился в многоуровневый, — пишет Петр Кузнецов. — Белорусская власть по внешним признакам борется за то, чтобы чемпионат все же состоялся, не щадя живота своего.





Если бы здесь что-то могли решать силовики, то, конечно, бой бы шел «до последнего омоновца», но, к счастью для людей в черном, тут уже — без них.





Между тем, совершенно неочевидно, чего больше может принести сие действо режиму, если ему удастся продавить таки свою позицию — имиджевых плюсов или же проблем.





Это в 2014 году для спокойствия достаточно было превентивно изолировать пару десятков оппозиционных активистов. Сейчас речь уже идет о сотнях тысяч людей, которые вполне могут в эти дни начать выходить на улицы — под камеры журналистов со всего мира. Но это еще полбеды.





Беларусь, ее протесты, бел-чырвона-белы флаг, лозунг «жыве» в 2020 году стали брендом мирового уровня — я это прочувствовал не понаслышке, выехав за границу на новогодние праздники. Буквально любой человек из любой точки мира, который мне встречался, не просто знал нашу страну, но и с удовольствием кричал «Жыве Беларусь!»





Тут надо понимать, что в случае проведения чемпионата в Минске любые болельщики любой сборной, которая все же доедет, а не будет бойкотировать, без сомнений будут выражать солидарность и поддержку именно народу Беларуси, а не правящей верхушке. И что с этим можно будет сделать и в каких рамках — большой вопрос. Впрочем, я подозреваю, что в настоящее время об этом у Лукашенко не задумываются вообще.





Не упустить чемпионат мира является для режима задачей повышенной важности не с точки зрения имиджа, не с точки зрения любви к хоккею, не с точки зрения бизнеса или престижа. Все намного проще и сложнее одновременно. Дело в том, что переговорная площадка вокруг чемпионата — это сегодня единственная внешнеполитическая площадка, на которой с официальным Минском еще кто-то разговаривает.





И «битва за чемпионат» — это сегодня акт именно внешней политики, это стремление любой ценой победить в этих переговорах для того, чтобы пусть на сантиметр, но прорвать внешнеполитическую блокаду.





Главный месседж белорусского режима, который они хотят сегодня продвинуть — «разговаривайте и торгуйтесь с нами» — уже был вложен в уста Фазеля и прозвучал от него же во фразе, что, мол-де, все мы недооцениваем способность белорусских властей к прогрессу.





Что делать с болельщиками и картинкой, они подумают потом, если это будет актуально. Можно, в конце концов, заполнить все матчи внутренними войсками и БРСМ, ряжеными в национальные цвета разных сборных, а неконтролируемым иностранцам не оставить билетов и в их отсутствие не пустить в страну. Можно много чего еще придумать, но не это главное.





Сегодня они пытаются создать прецедент, когда после «выборов», всех преступлений, громогласных заявлений на всех уровнях всего мира о непризнании, найдется хотя бы одна международная структура, которая, в результате переговоров и дипломатии пойдет с Минском на договоренности и сделку. Нужно, чтобы нашелся хотя бы один, кто «перевернет страницу» — и тогда этот прецедент можно будет развивать.









Честно говоря, чисто из вредности лично мне бы хотелось, чтобы чемпионат у них не забирали — просто чтобы посмотреть, как они будут крутиться со всеми этими протестами, маршами, микрорайонами, приезжими болельщиками и журналистами на виду у всего мира.

Но прагматично есть понимание, что спектакль можно организовать из всего и в этом белорусские власти — большие мастера. А вот последствия «прогиба» Международной федерации хоккея, если он таки случится, могут иметь самые разные, долгоиграющие, в том числе и политические мотивы.





Потому что хоккей сегодня, как видим, это политика в чистом виде и есть, сколько бы они ни пытались утверждать обратное.