



Директор БелаПАН Дмитрий Новожилов сообщил, что в ордере на обыск озвучивались статьи 342 и 293 Уголовного кодекса.





Дела против журналистки TUT.BY Катерины Борисевич, против двух сотрудниц Белсата, уголовное дело против «Пресс-клуба», теперь – обыск в кампании БелаПАН.





Независимая журналистика оказалась в самом центре внимания белорусского режима. Глупо надеяться на прекращение репрессий – этот вопрос даже не звучит, на повестке дня другой вопрос: кто следующий?





Вадим Можейко: Обыск в БелаПАН – это продолжение точечных репрессий, которые развернули власти. Не имея возможности подавить выступления во дворах (у властей нет такого ресурса), власти начинают делать то, что хорошо умеют – точечное давление на активистов и независимых журналистов.





- Следовательно, и уголовное дело, по которому Александров проходит в качестве подозреваемого, следует рассматривать именно в таком свете?





- Формально именно в рамках этого дела в БелаПАН и пришли. Хотя пока совершенно непонятно, с чем связан обыск – то ли с массовыми протестами, то ли с медийной деятельностью.





- Как перекликается дело Александрова с делом Пресс-клуба?





- Прямой связи между уголовными делами я не вижу. Но четко просматривается общая логика в действиях власти – давление на независимых журналистов, медийщиков.





И, конечно же, полное неуважение к профессии независимого журналиста: мы уже привыкли, что такого уважения от белорусской власти никогда не дождешься, но в любой стране власти ведут себя более цивилизованно по отношению к журналистам, даже если в отношении их и существуют некие подозрения.





Нельзя давить на журналистов, проводить обыски, парализовать работу за точку зрения – именно в такие моменты отношение власти к журналистам и проявляется.





- С другой стороны буквально на днях Лукашенко отметил госпропагандистов медалями и другими наградами.





- Потому что пропагандист Азаренок - "великий герой", а независимые журналисты получают сутки на Окрестина. Это вполне вписывается в логику власти - ничем не обоснованное наказание без вины, а награды без заслуг.





- Чего добивается режим? Парализовав независимых журналистов, надеется остановить протесты?





- Власти действуют в логике 20 века. Всем понятно, что сегодня таким образом ничего добиться не удастся. Во-первых, каждый пользователь может сам делать фотографии и видео, распространять их.





Более того, я не верю, что власти смогут парализовать работу негосударственных СМИ, даже находящихся в Беларуси. Против того же БелаПАН это уже не первое дело: можно вспомнить и «дело БелТА», можно вспомнить про давление на покойного Алеся Липая.





Белорусских независимых журналистов такими фокусами не остановить.





- Можно ли оценивать судебные перспективы дела Александрова, дела Пресс-клуба?





- Эти уголовные дела сложно оценивать с правовой точки зрения в ситуации правового дефолта. Честно говоря, я не до конца понимаю – кого и в чем конкретно обвиняют?





Названные дела, скорее всего, и дальше будут расследоваться не по праву, а по понятиям, как их себе представляет государство.