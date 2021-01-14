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Можейко: Уголовные дела и дальше будут расследоваться не по закону, а по понятиям

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко в интервью "Белорусскому партизану" – о давлении на негосударственные СМИ.

Можейко: Уголовные дела и дальше будут расследоваться не по закону, а по понятиям
Сегодня в офисе информационной кампании БелаПАН проводили обыск.Формально – в рамках уголовного дела, по которому внештатный сотрудник агентства Андрей Александров проходит в качестве подозреваемого.

Директор БелаПАН Дмитрий Новожилов сообщил, что в ордере на обыск озвучивались статьи 342 и 293 Уголовного кодекса. 

Дела против журналистки TUT.BY Катерины Борисевич, против двух сотрудниц Белсата, уголовное дело против «Пресс-клуба», теперь – обыск в кампании БелаПАН. 

Независимая журналистика оказалась в самом центре внимания белорусского режима. Глупо надеяться на прекращение репрессий – этот вопрос даже не звучит, на повестке дня другой вопрос: кто следующий?

Вадим Можейко: Обыск в БелаПАН – это продолжение точечных репрессий, которые развернули власти. Не имея возможности подавить выступления во дворах (у властей нет такого ресурса), власти начинают делать то, что хорошо умеют – точечное давление на активистов и независимых журналистов.

- Следовательно, и уголовное дело, по которому Александров проходит в качестве подозреваемого, следует рассматривать именно в таком свете?

- Формально именно в рамках этого дела в БелаПАН и пришли. Хотя пока совершенно непонятно, с чем связан обыск – то ли с массовыми протестами, то ли с медийной деятельностью.

- Как перекликается дело Александрова с делом Пресс-клуба?      

- Прямой связи между уголовными делами я не вижу. Но четко просматривается общая логика в действиях власти – давление на независимых журналистов, медийщиков. 

И, конечно же, полное неуважение к профессии независимого журналиста: мы уже привыкли, что такого уважения от белорусской власти никогда не дождешься, но в любой стране власти ведут себя более цивилизованно по отношению к журналистам, даже если в отношении их и существуют некие подозрения. 

Нельзя давить на журналистов, проводить обыски, парализовать работу за точку зрения – именно в такие моменты отношение власти к журналистам и проявляется.

- С другой стороны буквально на днях Лукашенко отметил госпропагандистов медалями и другими наградами.

- Потому что пропагандист Азаренок - "великий герой", а независимые журналисты получают сутки на Окрестина. Это вполне вписывается в логику власти - ничем не обоснованное наказание без вины, а награды без заслуг.

- Чего добивается режим? Парализовав независимых журналистов, надеется остановить протесты?

- Власти действуют в логике 20 века. Всем понятно, что сегодня таким образом ничего добиться не удастся. Во-первых, каждый пользователь может сам делать фотографии и видео, распространять их. 

Более того, я не верю, что власти смогут парализовать работу негосударственных СМИ, даже находящихся в Беларуси. Против того же БелаПАН это уже не первое дело: можно вспомнить и «дело БелТА», можно вспомнить про давление на покойного Алеся Липая

Белорусских независимых журналистов такими фокусами не остановить. 

- Можно ли оценивать судебные перспективы дела Александрова, дела Пресс-клуба?

- Эти уголовные дела сложно оценивать с правовой точки зрения в ситуации правового дефолта. Честно говоря, я не до конца понимаю – кого и в чем конкретно обвиняют? 

Названные дела, скорее всего, и дальше будут расследоваться не по праву, а по понятиям, как их себе представляет государство.
"Белорусский партизан"
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