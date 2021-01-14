Аналитик рассказал о трех вариантах будущего для Лукашенко

Владимир Мацкевич и аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Какой выход существует из этого положения, обсуждают на телеканале Белсат ведущий «Размовы»и аналитик Украинского института будущего





Разрешения политического кризиса в Беларуси, который бы устроил всех, просто не существует. Между тем, пока власти отказываются слышать голос граждан, государство находится в максимально уязвимом, хрупком состоянии.





«Система кажется сильной, стабильной, но она хрупкая. Потрясения, под которые она просто не может адаптироваться, ведут к ее разрушению. В 2020 году такие потрясения случились: это ковид, и это в том числе развертывание политических проектов с участием в том числе и Российской Федерации, которая просто воспользовалась ситуацией частично в свою пользу. Таким образом белорусская государственная система начала сыпаться», – высказался Игорь Тышкевич.





Сможет ли система адаптироваться к новым условиям?







