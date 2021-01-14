+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко запретил бывший государственный флаг?

Лукашенко утвердил драконовские изменения в КоАП и, кажется, запретил БЧБ-флаг, под которым сам когда-то принимал присягу.

Лукашенко запретил бывший государственный флаг?
Лукашенко подписал изменения в кодексе об административных правонарушениях, передает телеграм-канал @belamova

Об основных изменениях подробно сообщалось уже ранее, но повторим основные тезисы:

- статья 23.34 станет 24.23, а наказание будет достигать 200 базовых или 30 суток ареста (при повторном);

- появится вариант наказания в виде общественных работ, но с согласия осужденного;

- за "неповиновение" теперь будуть карать штрафом до 100 базовых, за "оскорбление" силовиков - до 200 базовых.

Планируется, что новая редакция Кодекса вступит в силу с 1 марта, после чего абсолютно антизаконные "законы" этого режима станут ещё более драконовскими и направленными на любое подавление инакомыслия.

Но самая интересная новость, как отмечает телеграм-канал, пришла чуть позже. Сообщается, что «в документе предусмотрена ответственность за использование запрещенной символики. За флаг на балконе, например, штраф в размере до 580 рублей». 

Как несложно догадаться, речь идёт именно о бело-красно-белых флагах.

Остаётся только один вопрос. Когда ранее государственный флаг (1991 - 1995г.г) из «незарегистрированной» символики вдруг стал «запрещённой»? 

Судя по всему, в ближайшее время власти попытаются запретить знамя, под которым проходит народная революция.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]