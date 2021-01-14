"Хорошего решения для Лукашенко нет"

Визит президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в Беларусь 11 января оказался скандальным. Белорусские власти использовали его по полной в собственных пропагандистских целях.





Фотографии и телекартинки, где Рене Фазель обнимается с Александром Лукашенко, появились в европейских медиа и заставили главу Международной федерации хоккея оправдываться. Он такой подставы со стороны белорусских официальных СМИ не ожидал.





Из интервью и комментариев Рене Фазеля следует, что он приехал в Минск не просто с инспекторским визитом (проверить техническую готовность хоккейных арен к чемпионату мира), но и с политическими условиями.





Фактически он выдвинул Лукашенко ультиматум. Мол, если хочешь проведения чемпионата мира, то должен согласиться "на открытый и конструктивный диалог с оппозицией".





Самое удивительное, что Лукашенко с этим согласился. Более того, глава IIHF Рене Фазель рассказал в интервью SRF, что якобы сам Лукашенко заявил о намерении изменить Конституцию и "готов провести новые выборы". Надо понимать, президентские.





Именно в контексте этих обещаний следует рассматривать реплику Лукашенко на следующий день после встречи с Фазелем во время вручения премии «За духовное возрождение»:





«Мы готовы разговаривать со всеми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси»





Второй момент. По словам Рене Фазеля, белорусские власти согласились сотрудничать с IIHF в расследовании дела председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, который подозревается в причастности к политическим репрессиям.





Судя по всему, Рене Фазель не удовлетворился устными обещаниями, а хотел иметь документ, который можно было бы предъявить совету IIHF. И Лукашенко пообещал.





Глава Международной федерации хоккея заявил: "Мы рассчитываем в ближайшее время получить план действий правительства Беларуси, касающийся конкретных требований IIHF, которые были представлены в Минске.





Это ключевые вопросы, затрагивающие оперативные и социально-политические моменты, связанные с чемпионатом мира, и мы не сможем продвинуться вперед, если эти меры не будут инициированы в ближайшее время».





Понятно, что ни на какие серьезные переговоры с оппозицией Лукашенко идти не собирается. Даже для проведения чемпионата мира. Теперь главное - пообещать.





Так и Путину обещал.





Решение о проведении Чемпионата мира по хоккею в 2021 году планируется принять 25-26 января на заседании совета IIHF. Вот до этого времени и нужно всячески демонстрировать готовность к компромиссу по всем вопросам, а уж если на этом заседании будет принято решение в пользу Минска, то потом все обещания можно будет спустить на тормозах.





Ведь поменять решение IIHF и перенести соревнование в другую страну будет просто поздно, технически невозможно. На это и расчет.





Отсюда и такие заявления Лукашенко - мол, готов разговаривать с оппозицией, "но не с предателями". Вот, например, встретится кто-то из чиновников с Юрием Воскресенским, и объявят это переговорами с оппозицией.





Может, Лукашенко и удастся в очередной раз всех обхитрить, провести чемпионат в Минске как доказательство мирового сообщества, что политическая ситуация успокоилась, кризис преодолен, все под контролем.

Но может случиться так, что он забьет шайбу в собственные ворота.

Ведь можно не сомневаться, что протестующая общественность попытается воспользоваться хорошим поводом и приурочить массовые акции протеста аккурат к чемпионату мира (21 мая — 6 июня).





И что делать властям? Демонстрировать брутальное насилие перед огромным количеством иностранных болельщиков и журналистов? Так таким образом можно испортить весь план использования чемпионата для улучшения собственного имиджа. Особенно, если под замес попадут иностранные граждане.





А если не трогать - мол, пусть ходят, у нас же демократия - то на улицы могут выйти более 100 тысяч, как в августе-сентябре. И опять же под телекамеры иностранных журналистов. И этот вариант тоже испортит всю картину.





Так что хорошего решения для Лукашенко здесь не существует.