Обвиняемые по «делу «Пресс-клуба» признаны политзаключенными





Это обвиняемые по «делу Пресс-клуба» -- основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, оператор Петр Слуцкий и член основного состава КС и экс-журналистка «Белтелерадиокомпании» Ксения Луцкина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна».









В заявлении говорится о хакатоне медиапроектов, который проводил «Пресс-клуб». Из более чем 30 заявок жюри выбрало 7 медиапроектов, нацеленных на свободу слова. Одним из них был видеопроект Ксении Луцкиной.





Задержания по «делу Пресс-клуба» стали продолжением волны репрессий, которые начались в стране с начала президентской избирательной кампании, в стране наблюдается кризис прав человека, пишут правозащитники.





Они отмечают, что беларусские власти не впервые используют экономические составы преступлений в целях осуществления репрессий, и считают, что преследование указанных лиц является политически мотивированным и направленным на прекращение или изменение характера их деятельности.





Правозащитное сообщество требует их немедленного освобождения, отказа от использования методов уголовного преследования как средства давления на свободу мнений и ассоциаций, а также прекращения репрессий и освобождения всех политзаключенных.





22 декабря были задержаны основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, директор «Академии Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий и бывшая журналистка БТ Ксения Луцкина, сотрудничавшая с «Пресс-клубом». В офисе организации и дома у задержанных прошли обыски. Их проводили сотрудники ДФР КГК в рамках проверки по фактам нарушения налогового законодательства. 31 декабря гражданина России Якупова депортировали из Беларуси, а остальным задержанным предъявили обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов. Они остаются под стражей.