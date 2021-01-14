Обыск в офисе БелаПАН

Бус, на котором силовики приехали к офису БелаПАН. Фото: @motolkohelp





Об этом сообщила журналистка агентства Татьяна Бубликова. У Татьяны поднялось давление и она смогла покинуть помещение. Ее увезла скорая помощь.





По словам Бубликовой, обыск связан с делом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в агентстве. Следователи хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу.





О задержании Александрова стало известно вчера. Следственный комитет пояснил, что он задержан в связи с "установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска".





Журналист находится в статусе подозреваемого.





Как передает Белсат, в офис не пустили адвоката Сергея Зикрацкого, так как "обыск уже начался". Но пустили главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. На данный момент связи с ней нет.