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Обыск в офисе БелаПАН

Сегодня около 12:10 в офис редакции информационного агентства БелаПАН пришли сотрудники Следственного комитета. Они проводят обыск.

Обыск в офисе БелаПАН
Из офиса выходят «люди в штатском»
Бус, на котором силовики приехали к офису БелаПАН. Фото: @motolkohelp

Об этом сообщила журналистка агентства Татьяна Бубликова. У Татьяны поднялось давление и она смогла покинуть помещение. Ее увезла скорая помощь.

По словам Бубликовой, обыск связан с делом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в агентстве. Следователи хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу.

О задержании Александрова стало известно вчера. Следственный комитет пояснил, что он задержан в связи с "установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска". 

Журналист находится в статусе подозреваемого.

Как передает Белсат, в офис не пустили адвоката Сергея Зикрацкого, так как "обыск уже начался". Но пустили главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. На данный момент связи с ней нет.
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