Копию постановления об отказе Навальный выложил на своем сайте.





Как говорится в официальном ответе, «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».





В СК отметили, что передали заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, где проводится процессуальная проверка по факту госпитализации Навального в Омске.