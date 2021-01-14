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У Лукашенко учатся? Российский СК отказался проверять сотрудников ФСБ на причастность к отравлению Навального

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ отказалось проводить проверку по заявлению ФБК о причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Копию постановления об отказе Навальный выложил на своем сайте.

Как говорится в официальном ответе, «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится». 

В СК отметили, что передали заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, где проводится процессуальная проверка по факту госпитализации Навального в Омске.
Источник: meduza.io
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