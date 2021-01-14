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Озвучен еще один приговор за "оскорбление" Лукашенко

В суде Сморгонского района 6 января был вынесен приговор по уголовному делу 19-ти летнего местного жителя Ильи Войткевича. Его обвинили в "публичном оскорблении президента Беларуси" по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Дело рассматривал судья Сергей Болондь, государственный обвинитель  - прокурор А. Клышевич.

Следствием было установлено, что Илья Войткевич, находясь на самоизоляции, разместил 28 августа в социальной сети “ВКонтакте" в группе “Нетипичный Островец” комментарий, в котором допустил, согласно выводам экспертизы, негативную оценку Лукашенко, написав среди прочего, что он "гав..." и "конченый...”.

Комментарий при этом просмотрело не менее 1 500 пользователей.

На суде Войткевич объяснил свои действия эмоциями и несдержанностью и раскаялся в содеянном.

Суд учел молодой возраст обвиняемого, признание вины и раскаяние, а также то, что Илья ранее был не судим.

Судья Сергей Болондь постановил признать Илью Войткевича виновным и вынес наказание в виде ограничения свободы на два года без направления в учреждения открытого типа.

Мобильный телефон "Honor" как средство совершения преступления, изъят в доход государства.

В последнее время в "оскорблении президента" обвиняют все больше и больше людей. 

Так, в последний день 2020 года 31 декабря стало известно, что корреспонденту сайта "Первый регион“ Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса РБ (”оскорбление президента Республики Беларусь").

29 декабря судья Брагинского районного суда Мария Гавриленко в закрытом судебном заседании приговорила местного жителя Александра Кулаго к 2 годам колонии (!) общего режима за "оскорбление Лукашенко" (ч. 1 статьи 368 УК).

Суд Хойникского района и вовсе отличился особым цинизмом, приговорив 16 декабря к одному году в колонии общего режима инвалида 2-й группы в связи с онкологическим заболеванием Алексея Романова за "оскорбление президента" (ст. 368 Уголовного кодекса).
Источник: spring96.org
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