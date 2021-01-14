Озвучен еще один приговор за "оскорбление" Лукашенко

Дело рассматривал судья Сергей Болондь, государственный обвинитель - прокурор А. Клышевич.





Следствием было установлено, что Илья Войткевич, находясь на самоизоляции, разместил 28 августа в социальной сети “ВКонтакте" в группе “Нетипичный Островец” комментарий, в котором допустил, согласно выводам экспертизы, негативную оценку Лукашенко, написав среди прочего, что он "гав..." и "конченый...”.





Комментарий при этом просмотрело не менее 1 500 пользователей.





На суде Войткевич объяснил свои действия эмоциями и несдержанностью и раскаялся в содеянном.





Суд учел молодой возраст обвиняемого, признание вины и раскаяние, а также то, что Илья ранее был не судим.





Судья Сергей Болондь постановил признать Илью Войткевича виновным и вынес наказание в виде ограничения свободы на два года без направления в учреждения открытого типа.





Мобильный телефон "Honor" как средство совершения преступления, изъят в доход государства.





В последнее время в "оскорблении президента" обвиняют все больше и больше людей.

Так, в последний день 2020 года 31 декабря стало известно, что корреспонденту сайта "Первый регион“ Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса РБ (”оскорбление президента Республики Беларусь").





29 декабря судья Брагинского районного суда Мария Гавриленко в закрытом судебном заседании приговорила местного жителя Александра Кулаго к 2 годам колонии (!) общего режима за "оскорбление Лукашенко" (ч. 1 статьи 368 УК).





Суд Хойникского района и вовсе отличился особым цинизмом, приговорив 16 декабря к одному году в колонии общего режима инвалида 2-й группы в связи с онкологическим заболеванием Алексея Романова за "оскорбление президента" (ст. 368 Уголовного кодекса).