Лукашенко приехал проститься с митрополитом Филаретом









Александр Лукашенко приехал попрощаться с митрополитом Филаретом, сообщил в четверг Telegram-канал "Пул первого".





Напомним, что 12 января, вручая премии "За духовное возрождение" Александр Лукашенко произнес проникновенную речь в память о Почетном Патриаршем экзархе белорусской православной церкви. Причем речь полностью была на белорусском языке.





Президент называл митрополита Филарета одним из самых авторитетных иерархов в православном мире. Также он очень тепло относился к нему: каждый год поздравлял с днем рождения, а на 80-летие, когда митрополит уже был на пенсии, президент лично приехал к иерарху и подарил ему чайный сервиз.





Церемония прощания с митрополитом Филаретом проходит в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Вчера гроб с телом владыки, согласно его завещанию, доставили в домовой храм Минского епархиального управления, где были отслужены лития и панихида, после чего тело митрополита Филарета перенесли в Минский кафедральный собор.





В храм на панихиду, которую возглавил митрополит Вениамин, пришли десятки верующих и священнослужителей. Как рассказал глава БПЦ, митрополит завещал похоронить его в Жировичском монастыре.





Прощание с митрополитом продлится до 18:00, после чего гроб с его телом перевезут в Успенский Жировичский монастырь. А в пятницу в 10:00 в монастыре начнется соборная архиерейская литургия, по окончании которой состоится панихида по митрополиту и погребение.





Митрополит Филарет умер 12 января на 86-м году жизни. Он возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. Причина смерти не называется, но известно, что в середине декабря владыка был госпитализирован с коронавирусом.



