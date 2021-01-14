Пятнадцать лет назад экономист Сергей Гуриев опубликовал книгу «Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики». С тех пор потребление информации выросло в разы, а значит, заблуждения и стереотипы стали распространяться быстрее.





Отделить зерна от плевел становится все труднее, и лучшим спам-фильтром, который может помочь каждому человеку в трудной информационной ситуации, становится собственная голова.





В сложный период, в том числе с точки зрения информационных потоков, телеграм-канал Кастрычніцкі эканамічны форум предлагает критически осмысливать информацию и начинает серию публикаций с разбором популярных мифов и тезисов, способных ввести в заблуждение.





Тезис: Сильная власть более эффективна, чем демократия, особенно в трудные времена (пандемий, войн, других потрясений)





Авторы телеграм-канала предлагают разделить этот тезис на части «сильная власть», «демократия» и «трудные времена».





Очевидно, тезис противопоставляет сильную власть демократии. Но это уже неверно: демократии можно противопоставить авторитаризм. Демократические механизмы предполагают принятие решений «снизу вверх», авторитарные — «сверху вниз».





А сильная власть — это способность власти добиваться реализации принятых решений.

Если распоряжения авторитарного правителя не выполняются, саботируются как обществом, так и государственной машиной — это слабая власть.

Если решения, принятые парламентом, местными органами самоуправления претворяются в жизнь и находят общественную поддержку, то такую власть можно назвать сильной. Таким образом, сильная власть в любые времена более эффективна, чем слабая власть. Но демократия тут ни при чем, конечно же.





А что такое «трудные времена»?





Откуда они вообще берутся? Как правило, трудные времена — это результат прошлых ошибок власти. Почему власть совершает ошибки? Потому что людям свойственно ошибаться. Или, если вам угодно, потому что даже мудрейший может ошибаться.





Следовательно, нужны механизмы, которые помогают быстро видеть ошибочные решения и не допускать их принятия (или быстро исправлять последствия). Лучше всего такие механизмы описывает принцип «одна голова хорошо, а две лучше». Нетрудно заметить, что «две головы» — это уже почти про демократию, пишут авторы.





Можно возразить, что никто не мешает авторитарному лидеру выстроить такие механизмы контроля. Например, запустив процедуру согласования законодательных актов различными ведомствами. Такая процедура, например, существует в Беларуси.





Но, во-первых, она замедляет принятие решений (раз уж каждый документ надо согласовывать), а значит, лишает авторитарную систему преимущества в быстроте реакции на шоки.





Во-вторых, такая система контроля предполагает не конкуренцию, как при демократии, а перекладывание ответственности. В демократической системе идет политическая конкуренция за поддержку избирателей, в авторитарной — за поддержку авторитарного лидера.





В одном случае ты пытаешься понять, как продать идею максимально большому числу людей, которые способны рассмотреть ее с разных сторон и увидеть изъяны, в другом — как упаковать ее таким образом, чтобы ее поддержал (или не поддержал) один человек. И в конечном итоге

заблуждения одного человека порождают ошибки в управлении, которые и ведут к трудным временам.

Это не означает, что демократия идеальна: общества нередко покупаются на популизм и зарабатывают себе проблемы совершенно демократическим путем.





Но в демократических системах провалы управления приводят к смене власти, то есть существует шанс на относительно быстрое их преодоление. Авторитарные режимы могут быть эффективными в «решении проблем», но рано или поздно они дают сбой, после которого власть становится слабой.

А слабая власть, как мы помним, неэффективна.

В периоды нерукотворных бедствий — войн, пандемий и тому подобного — очень важна сплоченность общества, слаженная работа по достижению общей цели.





Важнейшую роль в этом играют солидарность, взаимопомощь, гражданский активизм, открытые медиа — элементы подлинной демократии. Если власть срабатывает эффективно, то эти механизмы помогают ей быть еще эффективнее.





Если власть срабатывает плохо, то они замещают собой работу государственной машины.





В первую волну пандемии коронавируса мы своими глазами видели, как заблуждения и популизм лидеров (как в авторитарных, так и в демократических странах) оборачивались человеческими жертвами, а солидарность, взаимопомощь и свободные медиа помогали спасать жизни, обеспечивая системе здравоохранения столь нужную ей поддержку, убеждая людей в необходимости социального дистанцирования и соблюдения базовых рекомендаций медиков.





Таким образом, сильную власть нельзя отождествлять с авторитаризмом и противопоставлять демократии, заключают авторы. Более того, по своей сути

авторитаризм очень уязвим и легко может стать «слабой властью»,

которая, как известно, не эффективна ни в трудные, ни в золотые времена