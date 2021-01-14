Экс-президенту Южной Кореи оставили в силе приговор за коррупцию





Об этом сообщает Reuters.





Отметим, Пак стала первым демократически избранным президентом Южной Кореи, которого сместили с должности в 2017 году. Она избралась в 2013 году как первая женщина-президент Южной Кореи, но была признана виновной в сговоре с целью получения десятков миллиардов вон от крупных конгломератов.





Сегодняшнее решение суда оставило в силе 20-летний тюремный срок и штраф в размере 18 млрд вон (16,38 млн долларов). Пак отрицает вину. При этом Reuters отмечает, что завершение судебного процесса открывает путь к ее помилованию.





В то же время Администрация действующего президента Мун Чжэ Ина отмечает, что вопрос помилования неуместно поднимать сразу после судебного решения.





По данным опросов, 47,7% респондентов поддерживают помилование Пак Кын Хе, 48% - против.





Отметим, Северная Корея в 2017 году вынесла ей смертный приговор якобы за подготовку покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына.





Напомним, в 2018 году еще один экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак получил 15 лет тюрьмы за коррупцию. Суд признал его виновным в получении взяток от компании Samsung.