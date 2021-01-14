Политолог: Вместо того, чтобы закупить вакцину для граждан, Лукашенко занимается тратой денег на развлекательные мероприятия
Политолог Дмитрий Болкунец поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.
«Хоккей, наверное, в Беларуси стал популярен, в том числе благодаря Лукашенко. Когда он пришел, он занялся этой хоккейной темой. До него было примерно две ледовые арены, а сейчас в Беларуси, по-моему, 41 ледовая арена закрытого типа. В России – 790, а лидер, по-моему, Канада – там, по-моему, около 6 тысяч объектов. То есть в Беларуси есть куда стремиться.
Но надо понимать, что эти ледовые арены на сегодняшний день являются, на моя взгляд, для белорусских регионов, где они расположены, с одной стороны, украшением и достоянием, где люди могут действительно тренироваться, ребята могут в хоккей играть, но они являются затратными объектами инфраструктуры, потому что та модель управления, которая была выбрана – она не позволяет им выйти на самообеспечение. Например, у населения нет денег, чтобы посещать эти спортивные и культурные мероприятия. Для того, чтобы это все работало, нужно, чтобы доход был у граждан, чтобы проводились не только хоккейные турниры, но и концерты, развлекательные мероприятия, а для этого нужно, чтобы доход у населения был, чтобы они не 300 долларов получали, чтобы хотя бы не только могли себе на хлеб и воду заработать, а могли бы какие-то зрелища получать – вот этого в Беларуси не хватает как раз.
Возмущение граждан, кстати говоря, было сильное, когда эти дворцы строили и говорили: «Зачем же строим ледовые арены, надо хотя бы больницы строить». Вот сейчас, когда возникла эта пандемия, то во многих районных поликлиниках Беларуси не хватает, например, аппаратов КТ. Для того, чтобы можно было оперативно изучить ситуацию с болезнями, каких-то других средств медицинских не хватает. И вместо того, чтобы закупить, например, вакцину для вакцинации граждан Беларуси, Лукашенко занимается тратой денег на эти развлекательные мероприятия», – сказал Болкунец.
12:01 14/01/2021
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