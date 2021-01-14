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Журналисту Андрею Александрову инкриминируется грубое нарушение общественного порядка

В Следственном комитете сообщили, что Андрей Александров задержан в качестве подозреваемого в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок.



Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного столичным управлением Следственного комитета по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска. В настоящий момент его статус — подозреваемый», — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Адвокат Александрова 13 января не смогла посетить его в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

«В ИВС меня не пустили, сославшись на приостановление посещений адвокатом в связи с ковидом», — сообщила БелаПАН его защитница Ольга Карпушонок.

Как сообщает БАЖ, Андрей Александров окончил историко-филологический факультет Полоцкого государственного университета. Получил степень магистра медиаменеджмента Вестминстерского университета в Лондоне.

Свою журналистскую карьеру начал в Новополоцке. В 2009-2012 гг. — заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов. Был сотрудником международных организаций Index on Censorship and Article 19.

В 2015-2018 гг. — заместитель директора информационного агентства БелаПАН.

Издатель интернет-проекта "Беларусский журнал".
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