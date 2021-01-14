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Сергей Марков: «Новая волна протестов в любом случае будет, как только найдётся повод»

Российский политик о том, как восстановить доверие и гармонию Сергей Марков, российский политический эксперт, рассказал, что необходимо сделать белорусской власти, чтобы восстановить в обществе доверие и гармонию.


Пристальное внимание российского экспертного сообщества к событиям в Беларуси вполне объяснимо, Россия ― ближайший союзник и партнёр страны, к тому же нередко взгляд внешнего наблюдателя, в отличие от внутреннего, позволяет увидеть картину происходящих событий во всей полноте и целостности, что даёт возможность более точного и объективного анализа.

Главными вопросами белорусской политической повестки на данный момент являются предстоящее Всебелорусское народное собрание и возможность возобновления протестной активности. Своим видением текущей ситуации и её перспектив поделился Сергей Марков, политический эксперт, член Общественной палаты Российской Федерации.

«Новая волна протестов в любом случае будет, как только найдётся повод. 

Нынешняя волна была подавлена экстраординарными методами при помощи силовиков, которых Александр Лукашенко буквально воспитывал 25 лет. 

Не распалась и сама властная вертикаль, которая сохранила верность президенту. Но большинство населения испугалось протестов и разочаровано отсутствием диалога с ним. Мой главный совет ― восстановление политических инструментов, с помощью которых руководство страны могло бы вести диалог с различными группами населения», ― рассказал он Sputnik.by.
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