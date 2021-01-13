Оппозиция сыграла в политический тупик. Что ее ждет?

Об этом «Белорусский партизан» побеседовал со старожилом оппозиции Виктором Корнеенко.





- Вся президентская кампания прошла без активного участия традиционной оппозиции, события после 9 августа 2020 года тоже прошли без заметного участия оппозиции. Сейчас, когда в стране происходит зачистка общественно-политического пространства, оппозиция молчит. Почему традиционная оппозиция оказалась на обочине политических процессов?





- Я не считаю, что оппозиция молчит. Оппозиция тоже участвует во всех происходящих процессах.





Другое дело, что традиционная оппозиция не приняла деятельного участия в президентской кампании – это правда. Давайте вспомним праймериз, не совсем адекватные ответы на вызовы времени – это действительно правда. Позже оппозиция присоединилась к политическим процессам: Александр Добровольский является политическим советником Тихановской, Франак Вячорка – по международным вопросам – они тоже представители классической оппозиции.

Есть в чем упрекнуть оппозицию, но по большому счету оппозиция сегодня тоже участвует в процессе.





- Все-таки в чем причина, что оппозиция оказалась не в центре, а на обочине процесса?





- Не чувствовали настроение общества. Выбирали технических кандидатов в президенты, вели свою игру, а в обществе вызрели уже другие настроения: предлагайте кого угодно, лишь бы не Лукашенко. И тут оппозиция оказалась вне игры. Думаю, оппозиция пошла по наезженному руслу: выдвинем технических кандидатов, власть отреагирует. А настрой в обществе сложился совсем иной: он требовал новых лидеров, требовал перемен. Оппозиция, думаю, сыграла в политический тупик.









- Как произошло, что один из главных игроков на политической сцене не почувствовал настроения общества?





- Сложно сказать, почему не почувствовала настроения общества. Не чувствовал и Лукашенко, не почувствовала и оппозиция. Знаете, а сколько стратегов предлагали бойкот? Помню, Владимир Мацкевич критиковал меня: а почему вы против людей, люди же не пойдут голосовать? А потом мы увидели километровые очереди на участки голосования. Политики, которые занимаются этим не один десяток год, не прочувствовали настроения в обществе.





- Традиционные игроки закостенели в своем мышлении?





- Мне кажется, что сейчас обязательно произойдет толчок в развитии оппозиции. Но то, что не увидели вызовы времени, очевидно.





- Какие перспективы имеет традиционная оппозиция в сложившихся условиях?





- Все зависит от конкретных лиц в оппозиции, конкретных партий. Объединенная гражданская партия, к которой я принадлежу, ищет контакты с Тихановской, понимает, что ей нужна помощь и оказывает ее по мере возможности. Но речь не обо всех партиях.





Надо помнить, что свято место пусто не бывает. В любом случае найдутся силы, которые подхватят этот флаг.





Сумеет оппозиция найти свое место в нынешних процессах – выйдет из тупика, не сумеет – туда ей и дорога, зачем ее тогда жалеть? Пришло время новых лидеров, новых технологий. Это проблема оппозиция – не общества.