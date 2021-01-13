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Оппозиция сыграла в политический тупик. Что ее ждет?

Традиционная оппозиция оказалась на обочине политических процессов в Беларуси. Во всяком случае, такое впечатление оставляет последний политический год. Почему же так произошло?

Оппозиция сыграла в политический тупик. Что ее ждет?
Об этом «Белорусский партизан» побеседовал со старожилом оппозиции Виктором Корнеенко.

- Вся президентская кампания прошла без активного участия традиционной оппозиции, события после 9 августа 2020 года тоже прошли без заметного участия оппозиции. Сейчас, когда в стране происходит зачистка общественно-политического пространства, оппозиция молчит. Почему традиционная оппозиция оказалась на обочине политических процессов?

- Я не считаю, что оппозиция молчит. Оппозиция тоже участвует во всех происходящих процессах. 

Другое дело, что традиционная оппозиция не приняла деятельного участия в президентской кампании – это правда. Давайте вспомним праймериз, не совсем адекватные ответы на вызовы времени – это действительно правда. Позже оппозиция присоединилась к политическим процессам: Александр Добровольский является политическим советником Тихановской, Франак Вячорка – по международным вопросам – они тоже представители классической оппозиции.
Есть в чем упрекнуть оппозицию, но по большому счету оппозиция сегодня тоже участвует в процессе.

- Все-таки в чем причина, что оппозиция оказалась не в центре, а на обочине процесса?

- Не чувствовали настроение общества. Выбирали технических кандидатов в президенты, вели свою игру, а в обществе вызрели уже другие настроения: предлагайте кого угодно, лишь бы не Лукашенко. И тут оппозиция оказалась вне игры. Думаю, оппозиция пошла по наезженному руслу: выдвинем технических кандидатов, власть отреагирует. А настрой в обществе сложился совсем иной: он требовал новых лидеров, требовал перемен. Оппозиция, думаю, сыграла в политический тупик.


- Как произошло, что один из главных игроков на политической сцене не почувствовал настроения общества?

- Сложно сказать, почему не почувствовала настроения общества. Не чувствовал и Лукашенко, не почувствовала и оппозиция. Знаете, а сколько стратегов предлагали бойкот? Помню, Владимир Мацкевич критиковал меня: а почему вы против людей, люди же не пойдут голосовать? А потом мы увидели километровые очереди на участки голосования. Политики, которые занимаются этим не один десяток год, не прочувствовали настроения в обществе.

- Традиционные игроки закостенели в своем мышлении?

- Мне кажется, что сейчас обязательно произойдет толчок в развитии оппозиции. Но то, что не увидели вызовы времени, очевидно.

- Какие перспективы имеет традиционная оппозиция в сложившихся условиях?

- Все зависит от конкретных лиц в оппозиции, конкретных партий. Объединенная гражданская партия, к которой я принадлежу, ищет контакты с Тихановской, понимает, что ей нужна помощь и оказывает ее по мере возможности. Но речь не обо всех партиях.

Надо помнить, что свято место пусто не бывает. В любом случае найдутся силы, которые подхватят этот флаг. 

Сумеет оппозиция найти свое место в нынешних процессах – выйдет из тупика, не сумеет – туда ей и дорога, зачем ее тогда жалеть? Пришло время новых лидеров, новых технологий. Это проблема оппозиция – не общества.
"Белорусский партизан"
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