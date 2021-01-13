



Как сообщает "Европейская правда" , заседание палаты транслируется в эфире американских телеканалов.





Резолюция об импичменте, за которую Палата представителей проголосует сегодня, обвиняет Трампа в "подстрекательстве к восстанию" за его роль в кровавом нападении на Капитолий 6 января.





Ожидается, что примерно в полдень по Вашингтону состоятся два процедурных голосования. После обеда запланированы еще два часа дебатов, после чего должно состояться голосование за резолюцию об импичменте, сообщает Fox News. Для одобрения нужно только простое большинство.





Ожидается, что резолюция будет принята, потому что демократы имеют большинство в Палате представителей и Трамп станет первым в истории президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент дважды.





По меньшей мере пять республиканцев заявили, что присоединятся к демократам с целью импичмента Трампа второй раз.





Даже если Трампу объявят импичмент сегодня, он останется на своем посту и, вероятно, завершит свой срок 20 января, потому что для окончательного отстранения нужно еще решение Сената.





Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США по устранению Трампа.