В СК прокомментировали задержание журналиста Александрова
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в статусе подозреваемого. Правда, по-прежнему непонятно, по какому делу.
"Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила «Минск-Новости» официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.
Напомним, накануне днем Александров перестал выходить на связь, о его местонахождение стало известно только сегодня - вначале он "нашелся" в Октябрьском РУВД, теперь находится на Окрестина.
Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.
"Белорусский партизан"
17:59 13/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение