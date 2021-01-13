В СК прокомментировали задержание журналиста Александрова





Екатерина Гарлинская. "Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила « Минск-Новости » официальный представитель УСК по г. Минску





Напомним, накануне днем Александров перестал выходить на связь, о его местонахождение стало известно только сегодня - вначале он "нашелся" в Октябрьском РУВД, теперь находится на Окрестина.





Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.