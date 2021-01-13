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В СК прокомментировали задержание журналиста Александрова

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в статусе подозреваемого. Правда, по-прежнему непонятно, по какому делу.


"Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила «Минск-Новости» официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.

Напомним, накануне днем Александров перестал выходить на связь, о его местонахождение стало известно только сегодня - вначале он "нашелся" в Октябрьском РУВД, теперь находится на Окрестина. 

Следует отметить, что задержана и девушка Александрова - она также на Окрестина.
"Белорусский партизан"
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