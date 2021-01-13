Скупые подробности: журналист Александров задержан в рамках уголовного дела
Правда, непонятно, в рамках какого именно дела.
Журналист и медиаменеджер Андрей задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску, сообщила БелаПАН его адвокат.
О каком именно деле идет речь и в каком статусе находится задержанный, она не уточнила, сославшись на подписку о неразглашении.
Сегодня адвокат попытается посетить Александрова в ИВС на Окрестина.
16:31 13/01/2021
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