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Скупые подробности: журналист Александров задержан в рамках уголовного дела

Правда, непонятно, в рамках какого именно дела.




Журналист и медиаменеджер Андрей задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску, сообщила БелаПАН его адвокат. 

О каком именно деле идет речь и в каком статусе находится задержанный, она не уточнила, сославшись на подписку о неразглашении.

Сегодня адвокат попытается посетить Александрова в ИВС на Окрестина.
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