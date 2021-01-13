В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание, которое пройдет в Минске 11−12 февраля. Правда, порой оказывается, что сами делегаты узнают о том, что их выдвинули, уже постфактум.





Ранее также стало понятно, что в столицу обсуждать на форуме «судьбоносные решения», поедут только одобренные сверху люди: местные депутаты, члены общественных организаций.





НАУ под руководством Павла Латушко уже не раз заявляло, что шестое Всебелорусское народное собрание незаконно, и инициирует внесение делегатов в санкционные списки.





Михаил Кирилюк. О том, какие законы нарушают при проведении шестого Всебелорусского народного собрания организаторы и сами делегаты, TUT.BY рассказал адвокат, член Координационного совета и юрист Народного антикризисного управления





1. Кто по закону может участвовать в таких собраниях, как Всебелорусское народное собрание?

Согласно статье 9 закона «О республиканских и местных собраниях» участники республиканского собрания избираются на собраниях:





коллективов работников организаций, граждан по месту учебы или службы;

местных собраниях;





высших органов республиканских государственно-общественных объединений;

политических партий;





профессиональных союзов;





религиозных организаций;





других общественных объединений, представляющих все административно-территориальные единицы Беларуси.





Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь также являются участниками республиканского собрания.





2. А как происходит на деле?

Согласно указу Лукашенко № 492 от 28 декабря 2020 года «О созыве VI Всебелорусского народного собрания», участники шестого Всебелорусского народного собрания от областей и Минска избираются только местными Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.





— Данный указ лишил возможности выдвинуть своих участников на ВНС коллективы работников, просто собрания граждан, политические партии, профсоюзы, религиозные организации. И дал такую возможность тем, кто такого права по закону не имел: местным городским советам депутатов. По закону депутаты могли быть только приглашенными на собрание, но приглашенными — это значит без права голоса. А тут их внезапно наделили правом выбирать кандидатов — тех, кто будет иметь право голоса, — поясняет Михаил Кирилюк.





3. Но ведь указ Лукашенко в Беларуси имеет юридическую силу выше закона?

Обычно да, но не в этом случае. Согласно ст. 137 Конституции, указ имеет юридическую силу выше закона только в случае, когда такие полномочия предоставлены законом.





Статья 137. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.

В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция.

В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом.





— Закон «О республиканских и местных собраниях» не предоставляет президенту таких полномочий — решать, кем будут избираться участники Всебелорусского народного собрания. С учетом ст. 137 Конституции президент не имел права выходить за полномочия, предоставленные ему законом. Соответственно, в данной ситуации положения закона выше указа, — уверен адвокат.





4. Хорошо, а чьи права нарушаются при созыве Всебелорусского народного собрания?

Адвокат подчеркивает, что сбором на съезд лишь одобренных сверху людей народ Беларуси лишили права на непосредственное, то есть личное участие в решении государственных дел, что закреплено статьей 37 Конституции. Цель собрания также обозначена в ст. 3. Закона «О республиканских и местных собраниях»:





непосредственное участие в управлении делами общества и государства.





— Таким образом, это собрание нарушает права всего народа Беларуси, который не делегировал никому из уже избранных делегатов право представлять его на собрании. Люди, которые на собрании будут говорить от имени народа Беларуси, не имеют на это никакого права, — считает Кирилюк.





Кроме того, в соответствии с п. 19 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы» существенный вред может выражаться в нарушении конституционных прав и свобод граждан, в подрыве авторитета органов власти, государственных, общественных и других организаций, в нарушении общественного порядка.





5. А ответственность за это предусмотрена?

На данный момент в действиях депутатов местных советов, по словам Михаила Кирилюка, уже усматривается нарушение ст. 37 Конституции и ст. 9 Закона «О республиканских и местных собраниях».





— Тем, что депутаты избирают участников ВНС в нарушение установленного законом порядка, они препятствуют другим гражданам участвовать в собрании, реализовать свое право на участие в решении государственных дел, предусмотренное ст. 37 Конституции. В этих действиях может усматриваться состав статей 190 и 424, 426 УК РБ. Предусмотренное наказание: от 2 до 10 лет лишения свободы, — поясняет адвокат.





Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями

1. Исключена.





2. Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями),





— наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие тяжкие последствия,





— наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий

1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий),





— наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности,





— наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств,





— наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





— Кроме того, обычные участники собрания также могут понести уголовную ответственность. Если они не откажутся от участия в незаконном мероприятии, в их действиях можно усмотреть признаки нарушения статьи 190 УК — нарушение равноправия граждан.





Ведь указ устанавливает незаконные ограничения для граждан для участия в данном собрании, а те, кто принимает участие, которое с учетом перечисленных нарушений не может считаться законным. — участвуют в данном нарушении, — говорит Кирилюк.





Статья 190. Нарушение равноправия граждан

Умышленное прямое или косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина,





— наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.



