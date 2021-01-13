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То, что у нас государственная политика, у них - преступление: премьер Эстонии подал в отставку после коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии Юри Ритас подал в отставку. Такое решение он принял на фоне предъявленных Центристской партии, лидером которой он является, подозрений по уголовному делу.


Об этом Ритас написал в Facebook.

Премьер отметил, что предъявленные подозрения не означают однозначную вину, однако бросают тень на всех причастных.


"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии", - написал Ритас.

В Эстонии во вторник, 12 января, правоохранители предъявили подозрения Центристской партии, генсекретарю партии Махаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам. Они подозреваются в выдаче льготного кредита компании Porto Franco. За это предприниматель обязался предоставить политикам взятку в миллион евро.
РБК-Украина
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