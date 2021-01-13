







Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram-канале.





"Почти пол года белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID", - говорится в сообщении.





В пресс-службе добавили, что 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой "Белорусы Замежжа" будет запущена большая конференция солидарности, к которой можно будет присоединиться онлайн. Она будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуска новых народных посольств.







