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Костусев: Приглашение на Всебелорусское народное собрание нам никто не присылал

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев назвал проведение Всебелорусского народного собрания «полностью неконституционным мероприятием». Об этом cообщает пресс-служба партии.


«Если рассматривать собрание с точки зрения законодательной базы Республики Беларусь, это мероприятие полностью неконституционное. Положение о так называемом Всебелорусском народном собрании нигде не написано - это не предусмотрено законом. Если мыслить вне закона, то состоится очередная встреча различных белорусских чиновников разного уровня. Еще одна переговорная, и не более того. Только Лукашенко и его ближайшее окружение знают, что они готовят. Насколько я помню, накануне каждой последней встречи власти и государственные СМИ объявляли о знаменательном событии, которое принесет в Беларусь позитивные изменения, повысит уровень жизни и так далее», - отметил Костусев.

Председатель политпартии добавил, что «хотел бы оценить эту встречу по уровню жизни населения, по результатам в экономике и сельском хозяйстве».

«Может ли на митинге быть объявлена амнистия политзаключенным? Амнистия распространяется на тех, кто действительно нарушил закон. Я не верю, что Северинец, Статкевич и другие заключенные по политическим мотивам совершили преступления. Поэтому к ним это слово не применимо. Эти люди не нарушали никаких законов - они содержатся за решеткой незаконно. БНФ не стремится к встрече. Приглашения нам никто не присылал. Поэтому речи о том, что мы дойдем до этой встречи, нет», - добавил Костусев.
"Белорусский партизан"
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