332 - столько дел возбуждено за "оскорбление" силовиков. За убийства и пытки беларусов - НИ ОДНОГО!
В МВД продолжают "нагло и целенаправленно" рапортовать о своих преступлениях против граждан страны
По данным МВД, за пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 "угроз" и 382 "оскорбления".
Установлено 92 факта "клеветы" и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных.
В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.
Тем временем, убийства граждан страны остаются безнаказанными, по фактам как минимум 6 убийств, в том числе Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, а также по тысячам заявлений и пытках и жестоких избиениях мирных граждан силовиками, до сих пор нет НИ ОДНОГО дела!
Но в МВД могут не волноваться - балаклавы не спасут и все преступники в комуфляже понесут заслуженное наказание.
И альтернатива у них сейчас только одна - пока не поздно перейти на сторону народа и покаяться, чтобы потом не пришлось бежать из страны и прятаться где-нибудь на необитаемом острове до конца своих дней.
"Белорусский партизан"
12:07 13/01/2021
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