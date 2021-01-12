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Президент Турции Эрдоган завел канал в Telegram - постит котиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел 12 января свой канал в мессенджере Telegram, сообщила администрация турецкого лидера.

Это сделано после того, как было решено отказаться от использования мессенджера WhatsApp. Ранее разработчики WhatsApp (входит в состав корпорации Facebook) уведомили, что будут делиться имеющейся у них информацией о пользователях со всем остальным семейством приложений, принадлежащих корпорации. По их заверениям, это нужно для того, чтобы проанализировать привычки и вкусы пользователей. 

Антимонопольный комитет Турции уже начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook в части, касающейся защиты персональных данных.

"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", - говорится в сообщении администрации турецкого президента. BIP - это турецкий мессенджер.

В настоящий момент в канале Эрдогана в Тelegram три поста, на одном из них - фотография президента в окружении приближенных, а на переднем плане - большой кот, судя по всему, уличный. "Merhaba" ("Привет"), - написано под снимком.
Источник: rg.ru
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