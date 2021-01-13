Новая версия приезда Фазеля: привозил ультиматум
Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель выдвинул Александру Лукашенко жесткие условия проведения чемпионата мира 2021 года в Минске. Об этом заявил Вице-президент федерации Калерво Куммола по итогам прошедшей конференции Совета федерации.
По его словам, речь идет в том числе о реформе конституции, свободе прессы и освобождению политзаключенных. Лукашенко якобы на все согласился. При этом Куммола отметил, что во время заседания обсуждались, в частности, «ужасные фотографии», сделанные во время поездки Фазеля в Минск и, судя по атмосфере на заседании, ЧМ в Беларуси не состоится.
10:36 13/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение