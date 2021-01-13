Новая версия приезда Фазеля: привозил ультиматум









По его словам, речь идет в том числе о реформе конституции, свободе прессы и освобождению политзаключенных. Лукашенко якобы на все согласился. При этом Куммола отметил, что во время заседания обсуждались, в частности, «ужасные фотографии», сделанные во время поездки Фазеля в Минск и, судя по атмосфере на заседании, ЧМ в Беларуси не состоится.



