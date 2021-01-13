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Новая версия приезда Фазеля: привозил ультиматум

Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель выдвинул Александру Лукашенко жесткие условия проведения чемпионата мира 2021 года в Минске. Об этом заявил Вице-президент федерации Калерво Куммола по итогам прошедшей конференции Совета федерации.



По его словам, речь идет в том числе о реформе конституции, свободе прессы и освобождению политзаключенных. Лукашенко якобы на все согласился. При этом Куммола отметил, что во время заседания обсуждались, в частности, «ужасные фотографии», сделанные во время поездки Фазеля в Минск и, судя по атмосфере на заседании, ЧМ в Беларуси не состоится.
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