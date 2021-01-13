UDF.BY поинтересовался у экспертов: сможет ли это обещание снизить протестные настроения внутри страны и устроит ли оно Кремль?

«Затяжка времени не в интересах ни народа, ни Кремля, ни самого Александра Григорьевича»

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что цель всех манипуляций властей с поправками к Конституции одна – затяжка времени.





«И в высказывании Лукашенко есть ключевое слово – «может». Может быть, к концу года подготовят проект новой Конституции, а может и не подготовят», – сказал Гончарик.





Он считает, что это обещание не поможет избежать обострения внутриполитической ситуации весной.





«Подключится, в том числе, экономическая составляющая – вероятны падение производства и рост цен. Люди будут недовольны. Да и прежнее недовольство никуда не ушло. Хотя стоит признать, что у определенной части людей есть разочарование: столько выступали, а результата нет. И все же у большинства протестные настроения сохраняются», – отметил Гончарик.





На его взгляд, «пересмотр Конституции совершенно не связан с решением проблемы внутриполитического кризиса».





«Его можно решить и без изменения основного закона, достаточно провести новые честные президентские выборы без участия Лукашенко. Никто не даст гарантии, что поправки к Конституцию будут вести к демократизации системы», – считает Гончарик.





Он полагает, что затяжка времени со стороны Лукашенко может негативно сказаться на нем самом.





«Зачем тянуть время? Все больше людей будет понимать, что причина проблем не внешняя, а внутренняя, причем сводится к личности одного человека. Поэтому это не в интересах ни белорусского народа, ни Кремля, ни самого Александра Григорьевича. Наш гимн начинается со слов «Мы, беларусы – мірныя людзі», но есть предел этого миролюбия. Не дай бог довести до крайности. Думаю, Лукашенко – человек в принципе не глупый, он должен осознать, что в его интересах спокойно уйти с гарантиями безопасности», – сказал Гончарик.

«Ослабленный Лукашенко фактически является для Москвы заложником»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил: нужно понимать, что «Лукашенко и реформы – вещи несовместимые».





«У власти есть лишь желание отвлечь внимание общества, сбить волну протестов и переориентировать людей на ожидание изменений в стране без конфликта. Но это нереально. Если бы Лукашенко действительно хотел пойти на уступки, в том числе в формате Конституции, он бы уже пошел на них, отказавшись от репрессий и террора. Воспринимать с надеждой обещания Лукашенко – самообман, который работает на пользу режиму», – сказал Усов.





Он обратил внимание, что руководитель Беларуси уже несколько раз переносил сроки по проведению конституционной реформы.





«Чем более Лукашенко чувствует себя увереннее, тем дальше отодвигается перспектива конституционной реформы. Но произойдет ли она в 2021-м, 2022-м или 2023-м – не имеет значения. Потому что

невозможно представить, что Лукашенко может предложить изменения, которые устроят общество и будут касаться его ухода из власти», – считает Усов.

Как в Кремле отреагируют на предложение руководителя Беларуси подождать с конституционной реформой еще минимум год?





«Это только считается, что там настаивают на конституционной реформе в Беларуси. Мы не знаем реальных стремлений Москвы. Но можно предположить, что с одной стороны там желали остановить революцию в Беларуси, а с другой придавить Лукашенко, чтобы он согласился идти на уступки – возможно, по вопросам интеграции, приватизации», – полагает Усов.





В измененной же политической системе Беларуси России придется подключать дополнительные ресурсы, чтобы влиять на ситуацию.





«А ослабленный Лукашенко (без внутренней опоры, нелегитимный) фактически является для Москвы заложником. Они могут принудить его к выполнению тех или иных обязательств. Не думаю, что в этой ситуации для Москвы есть смысл менять правила внутренней игры в Беларуси. В случае чего отстранить Лукашенко они могут в любой момент. К тому же Москва сейчас погружена в собственные экономические проблемы, кризис в Нагорном Карабахе, вопрос изменения отношений с США. Беларусь отодвигается в ее приоритетах на второй план», – считает Усов.



