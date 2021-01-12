+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Приоритет — диалог внутри общества». Экс-посол Игорь Лещеня выдвигается от Жодино на «Сход»

В Беларуси заработала цифровая платформа «Сход». На ней организованы выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями. Бывший посол в Израиле, Египте и Словакии, уроженец Жодино Игорь Лещеня намерен стать одним из представителей народа и объявил об этом в своем обращении.

«Приоритет — диалог внутри общества». Экс-посол Игорь Лещеня выдвигается от Жодино на «Сход»
фото из архива EX-PRESS.BY
 Он рассказал EX-PRESS.BY, какие шаги могут предпринять его сторонники, чтобы поддержать его кандидатуру.
— Каждый из нас, используя социальные сети, обсуждая данную тему с друзьями и знакомыми, должен сделать максимум возможного, чтобы донести до людей информацию о проекте «Сход», — говорит Игорь Лещеня. 

— Я очень надеюсь, что инициаторы и создатели платформы найдут возможность работать со СМИ, отвечать на вопросы и давать разъяснения по своему проекту.

Очень важно понять и объяснить, что мы вступили в этап, когда приоритетом является умение убеждать — диалог внутри общества. И он станет основой для возможного диалога, а также переговоров с представителями власти.

Проект «Сход», по мнению экс-дипломата, соответствует духу и букве Конституции:

— У каждого из нас есть право иметь свою позицию о том, какие вопросы жизни государства и общества являются самыми актуальными. И право выбрать того, кто мог бы представлять и отстаивать нашу позицию в диалоге как со сторонниками иной точки зрения, так и с государством.

По мнению Игоря Лещени, проект «Сход», в том виде, в котором он представлен, не подпадает под действие Закона «О республиканских и местных собраниях», где вообще отсутствует слово «интернет».

«СХОД», по его словам, это интернет-голосование за кандидата, позицию которого по болезненным вопросам нашей жизни разделяют люди. Именно поэтому «Сход» не может рассматриваться в качестве попытки провести в нарушение закона республиканское или серию местных собраний.

— Совместными усилиями МЫ ДОЛЖНЫ МАКСИМАЛЬНО РАСШИРИТЬ КРУГ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ, который и так ограничен требованиями иметь установленные Telegram или Viber, — говорит Игорь Лещеня. — Надо привлекать тех, кому Viber достаточен только как возможность дешевых звонков. Больше участников голосования — серьезнее будут восприниматься ваши кандидаты.
Антон Василенко
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]