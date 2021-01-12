Он рассказал EX-PRESS.BY, какие шаги могут предпринять его сторонники, чтобы поддержать его кандидатуру.

— Каждый из нас, используя социальные сети, обсуждая данную тему с друзьями и знакомыми, должен сделать максимум возможного, чтобы донести до людей информацию о проекте «Сход», — говорит Игорь Лещеня.

— Я очень надеюсь, что инициаторы и создатели платформы найдут возможность работать со СМИ, отвечать на вопросы и давать разъяснения по своему проекту.

Очень важно понять и объяснить, что мы вступили в этап, когда приоритетом является умение убеждать — диалог внутри общества. И он станет основой для возможного диалога, а также переговоров с представителями власти.





Проект «Сход», по мнению экс-дипломата, соответствует духу и букве Конституции:





— У каждого из нас есть право иметь свою позицию о том, какие вопросы жизни государства и общества являются самыми актуальными. И право выбрать того, кто мог бы представлять и отстаивать нашу позицию в диалоге как со сторонниками иной точки зрения, так и с государством.





По мнению Игоря Лещени, проект «Сход», в том виде, в котором он представлен, не подпадает под действие Закона «О республиканских и местных собраниях», где вообще отсутствует слово «интернет».





«СХОД», по его словам, это интернет-голосование за кандидата, позицию которого по болезненным вопросам нашей жизни разделяют люди. Именно поэтому «Сход» не может рассматриваться в качестве попытки провести в нарушение закона республиканское или серию местных собраний.





— Совместными усилиями МЫ ДОЛЖНЫ МАКСИМАЛЬНО РАСШИРИТЬ КРУГ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ, который и так ограничен требованиями иметь установленные Telegram или Viber, — говорит Игорь Лещеня. — Надо привлекать тех, кому Viber достаточен только как возможность дешевых звонков. Больше участников голосования — серьезнее будут восприниматься ваши кандидаты.







