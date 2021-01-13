+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Владимиру Непомнящих предъявлено еще одно обвинение

Бывшему сотруднику МВД, политическому активисту из Гомеля Владимиру Непомнящих предъявлено обвинение еще в одном преступлении. Сообщение адвоката передает «Радио Свобода».


Владимиру Непомнящих предъявлено еще одно обвинение

68-летнему гомельчанину помимо «угрозы насилия» в отношении прокурора (ст. 366 УК) теперь предъявлено обвинение в оскорблении данного лица (ст. 369 УК).

Адвокат Сергей Краснов прокомментировал, что никакой «конкретики» по новому делу нет. Непонятно, каким образом Непомнящих оскорбил прокурора Олесю Журавлеву.

На днях, к слову, от Владимира получил письмо его сосед. Активист написал: «Победа будет за свет и истину. Уйдет тьма, окутавшая Беларусь, ложь, подлость и мерзость — я в этом уверен!»

Напомним, Владимир Непомнящих содержится под стражей с 23 декабря. Он присутствовал на суде у Георгия Василенко, который на центральной площади заменил госфлаг на БЧБ. После вынесения приговора судьей в виде года «химии» активист якобы угрожал прокурору.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]