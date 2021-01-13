В Уганде накануне выборов запретили социальные сети





В мониторинговом агентстве NetBlocks заявили: его данные показывают, что Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber и Google Play Store находятся в расширенном списке сайтов, недоступных основным операторам интернета в Уганде.





Отмечается, что 11 января компания Facebook заявила об удалении ряда учетных записей, якобы связанных с министерством информации Уганды. Эти страницы, как считается, использовались для искусственного накручивания популярности провластных сообщений.





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Источник Reuters в телекоммуникационном секторе Уганды предполагает, что запрет социальных сетей по инициативе правительства связан именно с удалением ряда проправительственных страниц в Фейсбуке.





В Уганде 14 января состоятся президентские выборы, на которых действующий президент Йовери Мусевени соревнуется с оппозиционным политиком Бобби Вайном.