+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На "Площади Перемен" задерживали собравшихся почтить память Романа Бондаренко

На "Площади Перемен" в Минске сегодня были очередные задержания.


Сегодня исполняется ровно два месяца со дня гибели Романа Бондаренко. Жители окрестных домов вышли на акцию памяти с зажжёнными фонариками. После этого, как сообщил ТГ-канал "МотолькоПомоги", начались задержания, передает "Еврорадио".

По сведениям "Нашей Нивы", в облаве задействованы около 40 силовиков.

Роман Бондаренко погиб, когда вышел на "Площадь Перемен", чтобы защитить национальную бело-красно-белую символику. По факту его гибели до сих пор не возбуждено уголовное дело. Зато уголовное дело заведено на доктора Артёма Сорокина и журналистку Екатерину Борисевич, которые сообщили, что Бондаренко был трезв во время нападения на него. Тем временем официальные источники пытаются подать это избиение как пьяную драку.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]