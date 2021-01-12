Депутат Мингорсовета Ольга Тесакова рассказала в эфире Еврорадио, что на Всебелорусском народном собрании может быть поднят вопрос о признании БЧБ-символики фашистской:





— Запретить её, вплоть до уголовной ответственности за её использование, — говорит Тесакова. Она, а также её коллега по Мингорсовету Павел Бочарников стали двумя из 57 депутатов, которым места на ВНС не нашлось.





Всебелорусское народное собрание не является законодательным органом, его резолюция несёт рекомендательный характер. Но о решении могут начать говорить как о “воле большинства”, которая станет основой для окончательного решения БЧБ-вопроса:





“Другой момент — как это могут обернуть: “Это мнение большинства, и, чтобы не проводить референдум, мы, пользуясь случаем, проведём этот законопроект”, — рассуждает Ольга Тесакова.





Ранее Лукашенко объявил, что парламент “в ближайшее время” рассмотрит проект закона “О недопустимости героизации нацизма”. О том, что национальный белорусский флаг из красной и белых полос, — нацистский и коллаборационистский, упорно твердит государственная пропаганда.





В начале декабря в эфире ОНТ депутат палаты представителей Лилия Ананич заявила, что подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма планируется к весенней сессии парламента, которая традиционно открывается 2 апреля. Ананич не уточнила, какие именно нормы могут быть прописаны в документе. Но в упомянутом сюжете ОНТ речь, среди прочего, шла и про БЧБ-символику.





БЧБ-флаг стал символом белорусских протестов после августовских президентских выборов 2020 года.