Игорь Лосик: Не надо уговаривать меня прекратить голодовку и сдаться

«Почти месяц прошел с начала моей голодовки. Хотел бы выразить благодарность всем, кто меня поддерживает. Несмотря на то, что мне со вторника прошлой недели мне перестали передавать ваши письма, я знаю, что вы мне пишете. Много пишете. Всем, от кого я получил письма, я ответил - ждите персональные слова благодарности, рисунки и новости из моей тюремной жизни. Наверно, вера в вас, а также в собственную правоту и невиновность дают мне сил держаться. Всем давно очевидно, что мое уголовное преследование беспочвенно. Очень вас всех прошу - не нужно уговаривать меня прекратить голодовку и сдаться. Как я могу сдаться, когда больше полугода меня держат в тюрьме незаконно. Я уже забыл голос своей дочери. Я понимаю, что мои родные и все небезразличные люди очень волнуются за мое здоровье. Но останавливаться я не могу и не хочу. Своей жизнью я буду распоряжаться сам, а силы у меня пока еще есть. Я верю в силу вашей солидарности».





Уголовное дело возбуждено по статье «Организация массовых беспорядков». Правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.





Лосика задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах.



