



Экс-подполковника милиции Козлова трижды вызывали по уголовному "делу Координационного совета" — 30 декабря, 5 и 12 января. Каждый раз, как пишет "Наша Нива" , оппозиционный политик отказывался давать показания, ссылаясь на статью 27 Конституции — никого нельзя заставить давать показания против самого себя. Также он отказался подписывать обязательство о неразглашении.





"Допросы проходят с единственной целью, чтобы надергать каких-то цитат, а из них слепить обвинение", — считает Козлов.





В конце концов на допрос 12 января пришел участковый Партизанского района Минска. Он забрал председателя ОГП и его адвоката в опорный пункт милиции и составил административный протокол за неповиновение. Так участковый оценил отказ давать показания.





Суд над Козловым назначен на 11:00 15 января. Ему грозит штраф или 15 суток заключения.