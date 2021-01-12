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Председателя ОГП будут судить за то, что отказался свидетельствовать против себя

Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова будут судить за отказ давать показания против себя. Таков результат его походов на допросы в Следственный комитет.


Экс-подполковника милиции Козлова трижды вызывали по уголовному "делу Координационного совета" — 30 декабря, 5 и 12 января. Каждый раз, как пишет "Наша Нива", оппозиционный политик отказывался давать показания, ссылаясь на статью 27 Конституции — никого нельзя заставить давать показания против самого себя. Также он отказался подписывать обязательство о неразглашении. 

"Допросы проходят с единственной целью, чтобы надергать каких-то цитат, а из них слепить обвинение", — считает Козлов.

В конце концов на допрос 12 января пришел участковый Партизанского района Минска. Он забрал председателя ОГП и его адвоката в опорный пункт милиции и составил административный протокол за неповиновение. Так участковый оценил отказ давать показания. 

Суд над Козловым назначен на 11:00 15 января. Ему грозит штраф или 15 суток заключения.
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