Восточное Средиземноморье не должно быть ареной для конкуренции или противостояния, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.





Там, уверен Эрдоган, нужно наладить сотрудничество всех стран региона.





"Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit", - заявил турецкий лидер.





Эрдоган также выразил надежду, что зондирующие переговоры, которые должны состояться между Турцией и Афинами уже в этом месяце, будут означать "новую эру" в отношениях между странами.