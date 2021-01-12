Эрдоган: Вступление Турции в ЕС помогло бы ликвидировать пробел после Brexit
Он также надеется на положительный результат зондирующих переговоров.
Восточное Средиземноморье не должно быть ареной для конкуренции или противостояния, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.
Там, уверен Эрдоган, нужно наладить сотрудничество всех стран региона.
"Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit", - заявил турецкий лидер.
Эрдоган также выразил надежду, что зондирующие переговоры, которые должны состояться между Турцией и Афинами уже в этом месяце, будут означать "новую эру" в отношениях между странами.
Напомним, Турция проведет структурные реформы, чтобы разорвать «треугольник зла» процентных ставок, инфляции и обменных курсов, заявил в субботу президент Тайип Эрдоган, добавив, что Анкара полна решимости сформировать систему, основанную на производстве и занятости.
18:34 12/01/2021
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