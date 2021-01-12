Беларусь вступает в новый год в условиях непреодоленного политического кризиса. Народные протесты не задавлены, а только придавлены. Но это дало основание Лукашенко торжествовать победу. Самое главное, что следует из его последних выступлений: он будет держаться за власть до конца.





«Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу», — заявил Лукашенко 30 декабря, посещая отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома. Если раньше он объявлял себя «народным президентом», ссылался на волю народа, то теперь его интересует лишь мнение омоновцев.

Лукашенко лишь подтвердил распространенное в Беларуси мнение, что он — «президент ОМОНа».

Судя по всему, Лукашенко вдохновил тот факт, что правительство России выделило Беларуси $1 млрд кредита. Он расценил это как знак освобождения от обязательств, данных Путину в Сочи, и полную свободу рук в проведении внутренней политики.





Главным направлением и единственным способом преодоления политического кризиса является всеобъемлющее и неуклонное насилие по отношению ко всем несогласным. В проведении этого курса Лукашенко очень последовательный. Так дошла очередь до православной и католической церквей, которые правящий режим под угрозой репрессий взял под жесткий контроль.





Словно в насмешку над здравым смыслом, Лукашенко объявил 2021 г. «годом народного единства».

На фоне рейдов ОМОНа по минским дворам, во время которых избивают людей, погромов демократических организаций и активистов, языка вражды и ненависти против всех оппонентов власти в государственных СМИ все это выглядит откровенным лицемерием.





Если же говорить о планах и графиках политической реформы страны, то Лукашенко долго маневрировал, делал противоречивые намеки, временами дезавуировал сам себя. Было видно, что он долго не мог определиться, выжидал, выбирая оптимальный вариант.





И только в последние дни он, видимо, наконец определился со своими планами. Они следующие.





VI Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля. В его повестке дня не будет вопроса о Конституции. ВНС ограничится подведением итогов прошедшей пятилетки и принятием плана на следующую пятилетку.





В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» Лукашенко сообщил, что проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, а затем будет проведен референдум, на котором граждане решат его судьбу.





Это заявление означает, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах. Предполагаю, что схема примерно такая.





- До конца 2021 года подготовят только проект Конституции.



- Думаю, весь 2022 год будет отведен на «всенародное обсуждение» этого документа.



- В 2023 году можно будет провести референдум.



- Утвержденная Конституция вступит в силу в 2025 году. То есть в конце нынешнего президентского срока Лукашенко и перед новыми выборами.





Напомню, что сама идея конституционной реформы появилась в информационном пространстве с подачи Москвы в августе. Тогда режим Лукашенко зашатался и нужны были хотя бы символические уступки обществу.





И конституционная реформа должна была сыграть роль пряника для возбужденного общества, стать шагом к компромиссу. Дескать, вы хотите перемен, так вот вам перемены.





Вы говорите, что у нас здесь диктатура, так вот новая Конституция предусматривает шаги к демократии, она ограничит полномочия президента, расширит функции других органов власти, в частности, парламента, отменит смертную казнь и пр.





То есть власть сама инициирует перемены, поэтому нет необходимости протестовать на улице.





Более того, по мнению российских экспертов, Лукашенко пообещал Путину провести эту реформу в течение нескольких месяцев, полугода. 17 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RTVI:





«Как сказал белорусский лидер, после конституционной реформы он будет готов объявить досрочно парламентские и президентские выборы. Это предложение показывает рамки, в которых полностью возможен национальный диалог».

Так вот теперь Лукашенко все эти рамки убрал, по сути, выбросил за ненадобностью.

Судя по всему, теперь он пришел к выводу, что подавил протест, взял ситуацию в стране под контроль. Следовательно, отпала необходимость в каких-то компромиссах с обществом. И необходимость в российской помощи уже не такая острая, поэтому все обещания Кремлю могут быть забыты.





Пообещав Москве и белорусскому обществу конституционную реформу, Лукашенко, как он считает, проявил слабость. Что для него крайне болезненно. Поэтому теперь он с радостью откладывает эту реформу в долгий ящик.

О досрочных президентских выборах сейчас даже речь не идет.

Кроме того, проводить в ближайшие месяцы референдум о новой Конституции – это для властей все равно, что ходить по минному полю. Любая электоральная кампания для режима может закончиться таким же политическим взрывом, как прошедшие президентские выборы.





А к 2023 году, как надеется Лукашенко, политическая ситуация в стране полностью успокоится, тогда можно будет провести даже референдум.





Таким образом, конституционная реформа, отодвинутая далеко за временной горизонт, превращается в некий призрак, как коммунизм в советские времена.





И становится очевидным, что

Лукашенко никуда уходить не собирается, а планирует властвовать над Беларусью еще неопределенно долго.

О чем он и сказал открытым текстом в интервью телеканалу «Россия-1»:





«Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее [нет]. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь».





Однако для протестующего общества эти перемены в планах Лукашенко мало что изменили. Оно с самого начала воспринимало все разговоры официальных лиц и государственных СМИ о конституционной реформе как отвлечение внимания от проблемы нелегитимности выборов, правящего режима и власти Лукашенко.





И, если судить по массовости летне-осенних акций протеста, эта словесная трескотня мало кого ввела в заблуждение. Теперь этот отвлекающий маневр, дымовая завеса, операция прикрытия исчезли.





Вернулась чистота ситуации. Власть отодвинула на неопределенное время те куцые, имитационные реформы, которые сама же провозгласила.





Во всех этих планах Лукашенко белорусский народ вообще не рассматривается как субъект политики. Весь вопрос в том, согласится ли с этим само общество.



