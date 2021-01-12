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Усов: Власть прибегает к последним внутренним резервам

Политолог Павел Усов - о наградах для госпропагандистов


"Система чтит своих "героев", ничего удивительно. Все закономерно. Награды для моральных уродов и негодяев (Крят, Азаренок, Гладкая, Муковозчик и др.), для фальсификаторов, убийц и лжецов от такого же негодяя. 

Для всех тех, кто имел мужество продать совесть, честь, душу за возможность быть рядом с диктатором и обслуживать его потребности править.

Для полноты картины стоит еще дать им квартиры в центе Минска, служебные дачи, обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте и направить читать лекции в университет, чтобы опытом делились (как Гигин).

Заметьте, никто не заставлял и не принуждал - это был сознательный выбор. Хотя для этого нужно иметь хотя бы сознание.

Действительно, нужно иметь мужество, чтобы зная историю гитлеровской Германии, судьбу коммунистической номенклатуры в некоторых постсоветских странах, понимая, что современные технологии и современные общества будут помнить многое, - служить тирану и преступнику. 

Но это скорее привычка, программа вируса, который либо уничтожит общество, либо сформирует иммунитет на годы вперед.


В принципе награда за злодейство в порочной системе - это как черная метка, от которой уже никогда не отмыться и не оправдаться. 

Это также хороший урок для общества, когда оно может воочию увидеть весь концентрат глупости, невероятного разложения внутреннего человеческого существа, когда оно решает прислуживать злу.

С другой стороны это также свидетельство того, что власть прибегает к последним внутренним резервам (медаль за отвагу, когда уже отступать некуда и необходимо поднять боевой дух), режим может надеяться только на худших из худших", - пишетПавел Усов.
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