Все чудесатее и чудесатее: появилась информация о выдвижении Бабарико делегатом ВНС

По неподтвержденной пока информации политзаключенного Виктора Бабарико - главного соперника Лукашенко на президентских выборах, которого 18 июня 2020 года задержали непонятно за что и до сих пор держат за решеткой, выбрали делегатом "народного схода" от Белгазпромбанка.



"Есть информация, что на онлайн-заседании Совета директоров «Белгазпромбанка» конструктивно обсужден вопрос об избрании Виктора Бабарико делегатом Всебеларусского народного собрания.

Павел Данейко и Андрей Кобяков", - пишет телеграм-канал В действующий состав Совета входят восемь топ-менеджеров ПАО «Газпром», первый заместитель АО «Россельхозбанка», а также независимые директора", - пишет телеграм-канал Выборы

