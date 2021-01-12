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Хотите пообщаться? Кочанова собирается 3 часа отвечать на вопросы граждан

14 января Кочанова проведет прямую телефонную линию


В четверг, 14 января, одна из гравных соратников Лукашенко Наталья Кочанова, проведет прямую телефонную линию.

Она намерена отвечать на вопросы граждан с 15.00 до 18.00 часов по минскому городскому номеру (8 017) 328 -53-24.

Поскольку тематика обращений не указана, то спрашивать можно обо всем.

Правда, позиция Кочановой о пытках и убийствах мирных граждан сродни позиции страуса - дескать, ничего не было, ничего не знаю. 

Но попробовать ей об этом напомнить можно. Как говорят, вода камень точит...
"Белорусский партизан"
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