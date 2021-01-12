



“Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада… мы должны симметрично ответить на это, – сказал Лукашенко вице-премьеру и министру промышленности. – Не надо бояться, надо уже им показывать зубы”.





В Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий.





Каким образом Лукашенко собирается “показать зубы” и что из этого выйдет?





- Чтобы показывать зубы, их надо иметь, – подчеркнул в экспресс-комментарии сайту praca-by.info один из руководителей профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





-В Беларуси существуют свободные экономические зоны, в которых, как правило, и находится большинство совместных предприятий, предприятий с иностранным капиталом: там существуют налоговые льготы. Все эти предприятия небольшие, и их доля в ВВП очень незначительная, – считает профсоюзный активист.





Геннадий Федынич не исключает вероятность показательного процесса:





- Можно, конечно, закрыть предприятие с немецким или шведским капиталом. Конечно, люди могут потерять работу, но потеряет доходы и государство. Но в стране давно не появлялись новые предприятия с иностранным капиталом. А реализуют они продукцию на международный рынок, судя по всему. Сегодня самая главная проблема белорусской промышленности – не выпуск продукции, а реализация. Я уверен, что продукция иностранных предприятий и по качеству, и по цене ниже продукции белорусского производства. Выгода взаимная. А Лукашенко хочет назло врагам навредить себе?





По мнению Геннадия Федынича, «без политических изменений движение вперед стране заказано».