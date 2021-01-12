+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Федынич про угрозы иностранным предприятиям: Чтобы показывать зубы, их надо иметь

Лукашенко пригрозил иностранным предприятиям “симметричным ответом” на “бандитские санкции Запада”.


“Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада… мы должны симметрично ответить на это, – сказал Лукашенко вице-премьеру и министру промышленности. – Не надо бояться, надо уже им показывать зубы”.

В Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий.

Каким образом Лукашенко собирается “показать зубы” и что из этого выйдет?

- Чтобы показывать зубы, их надо иметь, – подчеркнул в экспресс-комментарии сайту praca-by.info один из руководителей профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

-В Беларуси существуют свободные экономические зоны, в которых, как правило, и находится большинство совместных предприятий, предприятий с иностранным капиталом: там существуют налоговые льготы. Все эти предприятия небольшие, и их доля в ВВП очень незначительная, – считает профсоюзный активист.

Геннадий Федынич не исключает вероятность показательного процесса:

- Можно, конечно, закрыть предприятие с немецким или шведским капиталом. Конечно, люди могут потерять работу, но потеряет доходы и государство. Но в стране давно не появлялись новые предприятия с иностранным капиталом. А реализуют они продукцию на международный рынок, судя по всему. Сегодня самая главная проблема белорусской промышленности – не выпуск продукции, а реализация. Я уверен, что продукция иностранных предприятий и по качеству, и по цене ниже продукции белорусского производства. Выгода взаимная. А Лукашенко хочет назло врагам навредить себе?

По мнению Геннадия Федынича, «без политических изменений движение вперед стране заказано».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]