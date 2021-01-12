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Андрей Егоров: Правящему режиму очень нужен хоккейный чемпионат

Чемпионат мира по хоккею нужен Лукашенко в качестве попытки легитимизации. Но проведение чемпионата может быть использовано и протестом, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Андрей Егоров: Правящему режиму очень нужен хоккейный чемпионат
Лукашенко и Фазель накануне во время встречи в Минске
– Вчера глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель тепло пообщался с Лукашенко, но так ничего и не сказал про перенос чемпионата мира. Как оцениваете шансы на то, что он все же пройдет в Минске?

– Я не специалист по спортивной сфере, но очевидно, что на решение по проведению чемпионата в Минске влияет группа факторов. 

Во-первых, это вопросы финансов, вложений в инфраструктуру и ее готовности. Вопрос того, сколько денег Беларусь обещает вложить, и можно ли найти ей альтернативу.

Второй фактор: желание национальных хоккейных федераций участвовать в чемпионате в Минске. Ряд федераций уже объявил, что не собирается отправлять команды в Беларусь – хотя непонятно, насколько это решение жесткое. 

Но если команды стран Северной Европы и Германии в Минск не поедут, то это практически обессмысливает проведение чемпионата мира.

Третий фактор: оценка международного сообщества в целом моральной приемлемости проведения турнира в Минске. Репутация ИИХФ сейчас падает, есть мощная общественная реакция против сотрудничества с белорусскими властями. 

В целом набор этих факторов может склонить чашу весов против проведения чемпионата в Минске. Но, повторю, говорить о перспективах решения ИИХФ мне сложно, уверенно оценить каждый фактор могут специалисты по хоккею и спортивному менеджменту.

– Если чемпионат мира все же состоится в Минске, как его проведение может повлиять на протест?

– Любые события подобного уровня могут быть использованы, как были использованы выборы и может быть использовано «Всебелорусское народное собрание». 

Например, протестующие могут организовывать массовые встречи с хоккейными болельщиками, просвещать их о ситуации в стране, раздавать флайеры с количеством политзаключенных, вовлекать их в протестное движение.

Репрессивное воздействие на иностранных граждан будет нежелательно для белорусских властей, которые будут озабочены созданием красивой картинки.

А возможно случится наоборот: подготовка и проведение турнира приведет к усилению репрессий. Но в любом случае турнир может быть использован протестом.

– Почему белорусские власти так хотят провести этот чемпионат, какую выгоду они планируют извлечь?

– Ту же, что и Гитлер извлек из Олимпиады 1936 года в Берлине. Власти скажут – смотрите: мы нормальная часть международного сообщества, оно признает нас, 

если мы принимаем хоккейный чемпионат – значит, никому не мешает происходящее внутри Беларуси, значит, ничего страшного здесь и не происходит.

Примерно такую трактовку в связи с проведением чемпионата мира попытаются навязать белорусские власти.
"Белорусский партизан"
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