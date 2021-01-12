Сергей Тихановский прислал письмо журналисту прислал письмо журналисту TUT.BY , в котором подвел итоги прошлого года,





Письмо блогер написал 24 декабря, пришло оно лишь 6 января. Сергей Тихановский поздравил всех неравнодушных белорусов с Новым годом и Рождеством и поблагодарил за поддержку.





"Что касается моих условий содержания, то они в целом сносные. Надо мной не издеваются в Жодино так, как на Володарке, и пока еще не сажали в карцер. Почти 5 месяцев я сижу в камере один, смотрю БТ, ОНТ, СТВ, но до 18.00, так как позже запрещает режим. Остальное — как у других заключенных", — рассказывает блогер.





2020 год, пишет Тихановский, был очень интересным и, должен он признать, невероятным. В 2020 году Тихановский стал гордиться тем, что он белорус.





"Тысячи белорусов со всего мира, которые написали мне письма в тюрьму, тоже стали гордиться и перезнакомились между собой. Еще я понял, что

недооценивал наших женщин. Они способны на многое

и должны в будущем занимать руководящие посты в стране, не менее 50%.

Я не ожидал от Светланы, моей жены, такой смелости, такой силы и борьбы.

Она — пример для многих женщин и для многих мужчин в Беларуси и за рубежом!, — пишет Сергей.





Тихановский также написал о своих впечатлениях от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ в октябре прошлого года.





"Вы даже не можете себе представить, на что он способен. Он лично командует по выходным задержаниями на протестах (выборы — не исключение).

Он даже прослушивает мои разговоры с адвокатом в СИЗО, нарушая адвокатскую тайну.

Он трижды [на встрече] назвал меня будущим президентом и при этом смотрел на Виктора Бабарико, чтобы воздействовать на него и внести раскол. Он прямо сказал, что политика — грязное дело, что, идя в политику, вы должны были быть готовы, что вам могут подкинуть деньги, устроить провокацию, как в Гродно, или посадить в тюрьму.

Он прямо сказал, что в его власти, сидеть нам или нет. Что те, кто будет «сотрудничать», выйдут.

Сказал, что двое выйдут уже завтра (активист штаба Бабарико Юрий Воскресенский и директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышли на свободу 11 октября, на следующий день после встречи в СИЗО КГБ. — Прим.TUT.BY).





Он сказал, что хотел выпустить меня после выборов и выкинуть со Светой за границу, но, прослушав мою беседу с адвокатом в СИЗО, где я говорил о том, что нельзя прощать и обязательно нужно привлечь к ответу семью диктат , «депутатов» и прикорытников, он посадил меня в карцер".

"Никаких переговоров он ни с кем вести никогда не будет. Власть — гарантия его безопасности. А закона в стране нет, есть только его воля. И, как он сказал, он будет защищать ее всеми доступными ему средствами.

И, самое смешное, что так было всегда. Но не было так массово, так как не было таких массовых протестов. Он не остановится ни перед чем, даже не сомневайтесь", — пишет Сергей Тихановский.









Блогер считает, что продолжительные мирные протесты в долгосрочной перспективе более выигрышны для Беларуси.

"Это Революция Человечности, Гражданского сознания, Справедливости. Так формируется нация, гражданское общество, нами восхищается весь мир.

Быстрая победа лишила бы Беларусь всего этого. Конечно, сидя в тюрьме, хочется победить быстрее. Если протесты затухнут, он сделает из нашей страны концентрационный лагерь. ГУЛАГ. Даже не сомневайтесь в этом. А жизнь заключенных превратится в настоящий ад.





Никто, кроме самих белорусов, не принесет Беларуси свободу!

У нас есть все шансы стать свободной страной, примером для многих!" — подытожил Сергей Тихановский.



