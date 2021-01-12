- Зачем Лукашенко чемпионат мира по хоккею?





– Я думаю, затем же, что и Олимпийские игры в 1936 году, которые проводила Германия Адольфа Гитлера. Я специально провожу эту параллель, потому что события, которые сейчас происходят в Беларуси, многие сравнивают с нацистской Германией.





Тогда многие страны выступали против ОИ в Германии. Кто-то бойкотировал, некоторые страны приехали. Потом это все закончилось трагедией для Европы.





Этот турнир для Лукашенко исключительно для личного пиара. Он хочет показать на мировой арене, что он по-прежнему главный в Беларуси, несмотря на санкции и так далее.





ИИХФ сейчас тоже в сложном положении. Но на руку международной федерации играет коронавирус. В условиях пандемии было бы разумно просто отменить турнир в этом году. Думаю, что к этому все и придет. Если проводить турнир в Беларуси, то будет подорвана репутация ИИХФ.





Лукашенко в этом году не провел Рождественский турнир. Думаю, что причина не в коронавирусе, а в том, что спортсмены, которых он приглашал, отказались приезжать, либо денег у Лукашенко не стало.





ЧМ-2021 в Минске проходить вряд ли будет, несмотря на то, что Лукашенко сказал, что он готов провести турнир в одиночку.





Еще один момент, который, на мой взгляд, очень сильно бьет по репутации Лукашенко, это опубликованная прослушка председателя КГБ Беларуси Зайцева, где он дает поручение убить Павла Шеремета.





Это открывает новую страницу в эпохе расследований преступлений Лукашенко. Думаю, что Лукашенко озабочен больше тем, как сохранить власть.





Думаю, если Лукашенко запретят проводить ЧМ, то он проведет какой-то турнир для себя, – считает Болкунец.