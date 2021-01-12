











Гордон спросил у Караулова, почему он назвал Лукашенко "политическим импотентом".





"Он перегрел республику. Он не понял, что он перешел в собственную противоположность. Александр Григорьевич повторил ошибки многих. В России, на Украине, в Белоруссии все очень быстро переходит в свою противоположность. Демократы оказываются фашистами, а такие люди, как Лукашенко, который сделал больше, чем [первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр] Машеров для своей страны, который реально спасал ее в 90-е и не только, потерял чуйку и перестал быть человеком, стал диктатором", – считает Караулов.





Он отметил, что Лукашенко ошибся, когда начал расправляться с политическими оппонентами.





"Нельзя отправлять в тюрьмы всех, кто хочет баллотироваться [в президенты], кроме [Светланы] Тихановской. Он бы сегодня и ее отправил", – сказал журналист.





Он считает, что Лукашенко оказался глупым и безжалостным диктатором.





"Он уйдет. Он уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее. Он этого не понял, – отметил Караулов. – Я дважды выступал перед выборами и говорил, что он действительно заводы сохранял, не было как у нас. Все правда. Я и сейчас это скажу. Но при этом он оказался абсолютным, глупым, одиноким, безжалостным, как все глупцы, диктатором. Он перегрел республику так, как умный человек в XXI веке не мог сделать. Он больше чем импотент. Он предал, сам того не понимая, себя растоптал, семью свою растоптал и память о себе растоптал этими танками и идиотскими заявлениями".





Караулов считает, что президент "может быть идиотом, каннибалом", но не должен быть смешным.





"Его кличка Лось. Кто придумал? Уж не Владимир ли Владимирович [Путин] здесь, в кругах? Ну не может быть президент Лось. Пусть Саша не обижается. Я к нему всегда относился... Мы на "ты" с ним были в определенные годы. Я говорил ему: "Саша, напиши книгу, предисловие к [белорусскому писателю] Василю Быкову, издай трехтомник. Не издавал Машеров трехтомник – издай ты. "Круглянский мост" – великая книга". – "Андрей, он Позняк (имеется виду, что Быков был соратником белорусского оппозиционера диссидента Зенона Позняка, который живет в эмиграции. – Прим), он оппозиция..." Мы в бане сидели, прости меня. В бане. Я еще с девкой пришел. Он нормально на нее реагировал", – рассказал журналист.